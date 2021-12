Volley A2/M – Cuneo vince e risale in classifica, Mondovì cade a Ortona: adesso tocca al derby

La Serie A2 chiude la giornata 12 e celebra una nuova capolista. Approfittando del turno di riposo di Castellana Grotte, Bergamo passa in prima posizione. Le formazioni cuneesi mettono invece a referto prestazioni opposte: Cuneo schiaccia Porto Viro e risale una classifica molto corta. Mondovì perde a Ortona e perde l’occasione di ricucire con le formazioni che la precedono. Ma adesso è il momento di pensare al derby.

Precedenza a Cuneo, che in poco meno di un’ora e 10 minuti regola Porto Viro, con la perla del secondo set chiuso 25-12. La formazione di coach Serniotti schiaccia gli ospiti a muro (11 a 3) e in attacco (66% contro 40%), e non lascia loro alcuna possibilità di reazione. Si tratta di una bella risposta dei cuneesi al periodo non brillante delle ultime settimane, già invertito con Lagonegro. Cuneo sale in questo modo al terzo posto in classifica, a pari merito con Reggio Emilia.

Mondovì cade invece a Ortona con un netto 3-0. Dopo due vittorie consecutive i monregalesi fanno un deciso passo indietro anche sul livello del gioco. Solamente l’opposto Arinze (25 punti) e il centrale Ceban (9) riescono in qualche modo a trovare con costanza la via del punto, mentre gli altri giocatori sono segnati da grandi difficoltà. Ortona ottiene quindi la prima vittoria della stagione e accorcia proprio sui monregalesi, che sono chiamati a una reazione nel derby casalingo.

Si parlava della nuova capolista, Bergamo, che vincendo per 3-1 contro Brescia si assicura per la prima volta in stagione il primo posto in classifica. Il derby lombardo è comunque una sfida combattuta per 3 set, con i bresciani senza Cisolla a creare diversi grattacapi ai bergamaschi. Solo l’ultima frazione arride ai padroni di casa senza patemi.

Arriva alla quinta vittoria consecutiva e al terzo posto in classifica Reggio Emilia, che vince al quinto set a Santa Croce. I toscani vanno avanti 1-0 e 2-1, ma subiscono la rimonta degli ospiti. Questi ultimi continuano a vincere nonostante i 20 (venti!) muri punto subiti, in particolare dall’indiavolato Arasomwan (10 block per lui) e approfittano dei tanti errori dei padroni di casa.

Il risultato a sorpresa della giornata è il tonfo casalingo di Cantù contro Siena. I toscani si impongono in Lombardia dominando i padroni di casa in attacco e a muro. I canturini cedono quindi qualche posizione in classifica (sono settimi ora) mentre i senesi scavalcano Brescia e provano a risalire la china un’altra volta.

A chiudere la giornata, il posticipo di martedì vede Motta di Livenza avere ragione per 3-1 su Lagonegro. I veneti in questo modo guadagnano qualche posizione in classifica, cosa che on riesce agli ospiti. La partita non è particolarmente brillante, con qualche errore di troppo da entrambe le parti, ma Motta riesce a portarla a casa in ogni caso.

SERIE A2 – RISULTATI

Pool Libertas Cantù – Emma Villas Aubay Siena 0-3 (20-25, 19-25, 21-25)

Kemas Lamipel Santa Croce – Conad Reggio Emilia 2-3 (25-17, 26-28, 25-22, 23-25, 12-15)

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo – Delta Group Porto Viro 3-0 (25-18, 25-12, 25-18)

Agnelli Tipiesse Bergamo – Gruppo Consoli McDonald’s Brescia 3-1 (25-21, 21-25, 25-23, 25-17)

Sieco Service Ortona – Synergy Mondovì 3-0 (25-19, 25-19, 29-27)

HRK Diana Group Motta – Cave Del Sole Lagonegro 3-0 (25-23, 25-18, 25-21)

Riposa: BCC Castellana Grotte

SERIE A2 – CLASSIFICA

Agnelli Tipiesse Bergamo 25;

BCC Castellana Grotte 23;

Conad Reggio Emilia, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 21;

Kemas Lamipel Santa Croce 19;

Pool Libertas Cantù 18;

HRK Diana Group Motta 17;

Delta Group Porto Viro 16;

Cave Del Sole Lagonegro 15;

Emma Villas Aubay Siena 13;

Gruppo Consoli McDonald’s Brescia 12;

Synergy Mondovì 8;

Sieco Service Ortona 5.

1 Incontro in meno: HRK Diana Group Motta

SERIE A2 – PROSSIMO TURNO

Domenica 26 dicembre 2021, ore 16.00

Emma Villas Aubay Siena – Kemas Lamipel Santa Croce

Domenica 26 dicembre 2021, ore 18.00

Synergy Mondovì – Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo

Delta Group Porto Viro – HRK Diana Group Motta

BCC Castellana Grotte – Sieco Service Ortona

Gruppo Consoli McDonald’s Brescia -Pool Libertas Cantù

Conad Reggio Emilia – Agnelli Tipiesse Bergamo

Riposa: Cave del Sole Lagonegro