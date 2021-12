Badminton: tre atleti dell’Alba Shuttle convocati in Nazionale!

La notizia è di quelle che contano: la convocazione nella nazionale azzurra di ben tre giocatori dell’Alba Shuttle.

Si tratta dei bravissimi giovani Ilaria Fornaciari, Sofia Protto e Pietro Capetta. La società langarola si è subito congratulata con i campioni per l’incredibile traguardo raggiunto, di certo meritatissimo, perché conquistato dopo anni di duro lavoro, con il validissimo staff tecnico Albese.

In preparazione ai prossimi impegni con la nazionale hanno passato tre giorni al “Palabadminton “ il centro tecnico nazionale di Milano, per allenamenti con gli allenatori azzurri.

Sul fronte gare Alba Shuttle Badminton ha organizzato per la prima volta gli assoluti regionali e Monchiero Giuseppe si è classificato al secondo posto, miglior storico piazzamento di un giocatore albese, nel singolare maschile, nella storia dei regionali assoluti. Nei doppi arrivano ancora molte medaglie di bronzo con Vittoria De Pasquale, Ilaria Fornaciari, Sofia Protto, Giulia Marengo e Jakub Boero.

Nei campionati italiani assoluti di Milano brillano i langaroli, con Vittoria De Pasquale, per lei il 5° posto nel doppio femminile e il 9° nel doppio misto , poi con il superlativo Giuseppe Monchiero che si classifica 17° sia nel singolare che nel doppio con il talentuoso Jakub Boero. Anche in questa gara Giuseppe realizza un record, realizzando il miglior piazzamento di un giocatore albese nel singolare maschile.

Curiosità sempre nel singolo con Antonio De Pasquale al 33° posto ,con un record, il giocatore meno giovane della storia dei campionati italiani assoluti a qualificarsi e a partecipare.

Al raduno territoriale Piemonte/ Liguria arriva anche la giusta convocazione di Leonardo Fava , altra valida promessa del badminton Albese.

Per completare le buone notizie in casa Shuttle, il giocatore Ezio Bossati ha partecipato ai campionati del Mondo Master, a Siviglia con la rappresentativa italiana, con la maglia di Alba e dell’associazione per il Patrimonio dei paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, nel singolo e nel doppio, disputando ottime partite.

