Accordo di collaborazione fra MIAC di Cuneo e Politecnico di Torino

Lunedì 13 dicembre, nell’ambito della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 della sede di Mondovì del Politecnico di Torino, verrà firmato un importante accordo tra lo stesso Politecnico e il Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo. Il protocollo sancisce l’avvio di una collaborazione finalizzata ad individuare strategie per supportare l’innovazione tecnologica e la crescita delle competenze del settore agroalimentare e di filiera della provincia di Cuneo, ma anche di tutto il territorio regionale, considerando che MIAC è il soggetto gestore del Polo AGRIFOOD della Regione Piemonte.

Le due realtà si impegnano a sviluppare percorsi congiunti in attività di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico in ambito agroalimentare, con particolare riferimento in materia di tracciabilità, sicurezza alimentare, innovazione di prodotto e packaging. Prevista la partecipazione congiunta a progetti finanziati da enti pubblici o privati a livello locale ed internazionale, la promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio e l’organizzazione di eventi in sinergia con altri enti.

L’altra area di riferimento del protocollo ha a che fare con la didattica e la formazione, ambiti che si cercherà di implementare con una collaborazione tra le parti attraverso lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea, l’organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari, visite e stage. Un punto importante riguarda le attività di tirocinio messe a disposizione degli studenti, che avranno inoltre la possibilità di usufruire di posti per dottorati e borse di studio finanziati da MIAC, i cui laboratori verranno messi a disposizione.

«L’accordo con un Ateneo prestigioso quale il Politecnico di Torino rappresenta un atto importante per la nostra società, che ha posto l’innovazione al centro del proprio piano di sviluppo», commenta il presidente del Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo Marcello Cavallo. «La partnership, finalizzata a favorire lo sviluppo tecnologico nel settore agrifood, si concretizza con il trasferimento dei laboratori del Polo presso la sede di Mondovì, con l’obiettivo di implementare insieme nuove tecnologie a beneficio delle imprese e del territorio».

c.s.