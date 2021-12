AmiCorti Web TV e Ntrita Rossi al Red Sea International Film Festival

Il 6 dicembre scorso, AmiCorti Web TV, con il direttore artistico dell’AmiCorti International Film Festival, Ntrita Rossi, ha partecipato alla serata di apertura del Red Sea International Film Festival, la kermesse che si tiene dal 6 al 15 dicembre a Gedda, in Arabia Saudita.

Questo Festival, che era stato rimandato a causa del Covid, quest’anno alla sua prima edizione, e per la prima volta in Arabia Saudita, dedicato agli amanti del cinema, e ai professionisti dell’industria cinematografica globale, è un’occasione importantissima di incontro con i registi e con i grandi maestri.

Il RedSeaIFF, infatti, si avvale di straordinari professionisti, come il Presidente della Giuria, il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Giuseppe Tornatore, che porta, fuori concorso, nella selezione International Spectacular, il suo ultimo lavoro, il documentario “Ennio”, dedicato al compositore e musicista Ennio Morricone e co-prodotto dal Presidente Onorario dell’AIFF, la produttrice internazionale Gisella Marengo.

Durante questi giorni, tra Gala, Red Carpet e presentazioni speciali, AmiCorti Web TV racconterà e coglierà tutte le sfumature di questa manifestazione con foto e video inediti, incontrerà e intervisterà i grandi nomi del mondo cinematografico internazionale.

Sarà possibile guardare prossimamente le interviste e tenersi aggiornati su tutte le news attraverso la piattaforma AmiCorti Web Tv (accessibile a questo link: https://platform.wim.tv/#/webtv/AmiCortiIFF).

«Sono davvero felice di essere qua al Red Sea International Film Festival – afferma Ntrita Rossi, direttore artistico AmiCorti International Film Festival –. Credo che questa manifestazione, che doveva svolgersi l’anno scorso, ma a causa del Covid è stata rimandata, sia una possibilità unica per aprire nuove possibilità ai registi di tutto il mondo e per far conoscere questo meraviglioso Paese. Inoltre, una cosa che apprezzo moltissimo di questo Festival è la forte presenza e la celebrazione femminile, un importantissimo segnale per l’emancipazione delle donne. AmiCorti International Film Festival, attraverso la piattaforma AmiCorti Web TV, ha avuto l’opportunità di incontrare i giovani protagonisti del panorama cinematografico internazionale. Insomma, questo è sicuramente un momento eccezionale, un evento magico che regala emozioni attraverso il cinema!».

