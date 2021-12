“Rinascita”: presentato a Saluzzo il progetto finalizzato alla promozione della salute (FOTO)

“Rinascita”: questo il nome del progetto nato in sinergia tra l’ASL CN1 e dalla “Asd Scuola del cammino Fitwalking Italia”, con il patrocinio del Comune di Saluzzo.

Presentato questa mattina, il progetto ha come intento quello di promuovere la salute: “Camminare è la miglior medicina per l’uomo”.

“La Rinascita parte dalla volontà di ripartire dove avevamo interrotto – dichiara il direttore della Spresal, dott. Santo Alfonzo – perché si rinasce un’altra volta. Camminare è la nuova medicina per l’uomo. È importante il ruolo rappresentato dalla dottoressa Denise Sorasio e dall’assistente sanitaria Daniela Macagno che hanno aiutato nella campagna della promozione alla salute. Anche la Regione Piemonte con il piano regionale della prevenzione spinge per queste iniziative nei piani locali e nelle aziende sanitarie, tutto ciò fa infatti parte del progetto tre. Siamo fortunati – continua il dottor Alfonzo – ad avere la scuola del cammino come associazione territoriale, è una collaborazione presente, un filo che non si è mai spezzato nonostante il covid, anzi è partito. La collaborazione tra scuola del cammino e l’ASL è presente nell’ambito della prevenzione e soprattutto quello che oggi è un po’ la missione che legga il mondo della salute a quello dell’esercizio fisico che non è limitato al mondo della sanità“.

Anche Maurizio Damilano, cofondatore della “Scuola del Cammino” ha dichiarato piena soddisfazione nel progetto: “Noi vorremmo sempre più che il settore fosse rappresentato dal ministero della salute piuttosto che ministero della sanità. Un luogo dove dalla medicina di intervento si passasse alla medicina di prevenzione, che sarebbe il futuro di quello che vorremmo vedere”.

Le giornate organizzate grazie a questo progetto di cammino sono inizialmente 4, in inverno, per poi riprendere in primavera: sabato 11 dicembre, 18 dicembre, 8 gennaio e 15 gennaio. Grazie ai walking tutor, ognuno avrà modo di poter approcciare alla camminata in modo graduale. Il ritrovo sarà sabato 11 dicembre in piazza Buttini (Tribunale) e si percorreranno le vie sulle colline sopra Saluzzo e ritorno. Il percorso è di circa 6 km.

Anche il vice-sindaco di Saluzzo Franco Demaria, ha ricordato come anche dal comune venga espresso pieno appoggio a tutte quelle iniziative che apportino beneficio alla salute. “Questo progetto è un’ottima occasione per riprendere il sorriso, facendolo in compagnia. Abbiamo tutti bisogno di fare due parole insieme unendo l’utile al dilettevole, e a maggior ragione in questo caso ne giova largamente la salute e l’umore”.