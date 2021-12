Cuneo, riparte la stagione dello sci. A Limone si allena Marta Bassino

È ufficiale. Dopo 635 giorni di stop, da quel 9 marzo 2020 che segnò l’inizio della pandemia in Italia, le piste di sci riaprono i tornelli per salire in quota. Muniti di green pass obbligatorio per accedere agli impianti, gli appassionati della neve, potranno rimettersi sci o snowboard ai piedi. Dopo Artesina e Prato Nevoso, con gli impianti aperti dallo scorso week end, oggi è il disco verde scatta anche per la Riserba Bianca di Limone Piemonte quella di oggi è una giornata importante per molte ragioni.

Riapertura al pubblico degli impianti, da oggi fino all’8 di dicembre solo la telecabina da Limone, mentre dal 9 riapriranno anche gli impianti di quota 1400 che in questi giorni ospitano gli allenamenti di Marta Bassino che sulle piste Pancani e Pian del Leone si prepara ai prossimi obiettivi delle gare Super-g dell’11 e 12 dicembre a Sankt Moritz. Ma non solo. Limone Piemonte riparte con forza ed entusiasmo anche con “smart city”, il nuovo progetto di marketing e comunicazione legato al marchio del nome della località turistica, voluto dalla Lift per realizzare una serie di servizi digitali integrati per un territorio, che oltre allo stop imposto dalla pandemia, deve ancora fare fronteggiare i danni provocati dalla tempesta Alex dello scorso 2 ottobre. Ricordiamo che da quella data, il valico di frontiera del Tunnel di Tenda, collegamento privilegiato per la Costa azzurra e la Riviera Ligure, è drammaticamente chiuso con evidenti ripercussioni per il territorio.

Ma oggi è un giorno di festa e di ripartenza con le scuole di sci e gli sci club entusiasti e carichi per una stagione sportiva che si presenta con piste innevate e soleggiate. “Vi aspettiamo sul comprensorio della Riserva Bianca – ha detto Luca Ferreri, consigliere comunale di Limone Piemonte e maestro di sci – con le piste del sole tutte aperte, mentre dall’Immacolata anche gli altri impianti saranno tutti aperti al pubblico. In questi giorni Marta Bassino le nazionali italiane e francesi si stanno allenando sulle nostre piste in vista delle prossime gare di Coppa del mondo”.

Anche l’Assessore alle Attività produttive e al turismo del capoluogo, Luca Serale, ha salutato con entusiasmo la riapertura della nuova stagione invernale dello sci: “Finalmente dopo questi mesi bui si ritorna a praticare uno degli sport che caratterizza il nostro territorio – ha detto Serale – come assessore di Cuneo non posso pensare solo al nostro Comune, ma dobbiamo tutti guardare alle nostre bellissime vallate che fanno da cornice a Cuneo. Questo sport può essere anche un volano verso la nostra bellissima città con un movimento di persone che, nelle serate natalizie, possono venire a visitare Cuneo e i tanti eventi che stiamo realizzando”.

Ricordiamo che il comprensorio della Riserva Bianca di Limone Piemonte, conta oltre 80 km di piste per lo sci alpino e 8 dedicate agli appassionati di sci nordico, mentre quello del Mondolé (Prato Nevoso, Artesina e Frabosa Soprana) può contare su circa 130 km. Per accedere ai tornelli le nuove regole anti-covid prevedono l’obbligo del green pass e il rispetto di alcune misure per le “code” agli impianti di risalita.