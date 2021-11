Farigliano: controlli con droni sulla sicurezza strutturale degli edifici in stato di degrado (FOTO)

Durante la mattina di Sabato 20 novembre la Polizia Locale di Farigliano congiuntamente all’unità SAPR ANC DI CUNEO ha effettuato un dettagliato monitoraggio e rilievo fotografico degli edifici potenzialmente pericolosi per la circolazione veicolare e la pubblica incolumità; per tale attività sono stati utilizzati “DRONI” pilotati da personale autorizzato e specializzato al controllo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto.

I “Droni”, di ultima generazione, muniti di videocamera e geo localizzatore satellitare, permettono di rilevare esattamente la posizione al suolo di quello che l’operatore della “Ground Station” a terra “vede” sui monitor attraverso le telecamere in volo, i piloti operano sempre in coppia, per potere garantire in ogni situazione il controllo completo dell’aeromobile, delle immagini e di tutte le altre informazioni – posizione, altitudine, velocità, ecc. trasmesse a terra e registrate per le successive elaborazioni, portando letteralmente “gli occhi dell’operatore dove l’operatore non potrebbe arrivare”.

Questi moderni strumenti si rivelano utilissimi in operazioni di Protezione Civile, per attività di monitoraggio del territorio, e in tutte quelle circostanze necessarie alla prevenzione e tutela della pubblica sicurezza, permettendo di effettuare riprese dall’alto con videocamere ad altissima definizione atte a documentare punti critici e anomalie strutturali, evidenziando i particolari su tetti e perimetro di facciata.

L’Amministrazione Comunale di Farigliano che ha approvato e interagito con il progetto, attiverà i proprietari per l’eliminazione di qualsiasi pericolo riferito ad edifici o costruzioni resi fatiscenti dall’incuria, a tutela della sicurezza stradale ed incolumità dei cittadini.

L’Amministrazione Comunale di Farigliano congiuntamente alla Polizia Locale ringrazia il Responsabile Operazioni Unità SAPR P.C. ANC Piemonte – Sig. MASSARI Roberto, il Presidente Nucleo Provinciale P.C. ANC Cuneo – Sig. GUIDUCCI Giovanni, il Referente Unità SAPR ANC Cuneo – Sig. GROSSO Gianluca, i “Piloti” e la logistica dell’ Unità SAPR ANC di Cuneo per la fattiva collaborazione e la professionalità dimostrata durante l’espletamento del monitoraggio territoriale.

1 of 7

EC