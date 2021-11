Volley A2/F – Mondovì vince ma non c’è l’aggancio in vetta che riesce a Montecchio

Va agli archivi il primo turno infrasettimanale della A2 femminile di pallavolo. Lo fa con pochi risultati a sorpresa e con una classifica abbastanza diversa, complice anche il turno di riposo della capolista Talmassons.

Non riesce l’aggancio in vetta alla LMP Bam Mondovì, che in casa deve cedere due set e quindi un punto alla coriacea Martignacco. Le ospiti arrivano al Palamanera cariche e la loro prestazione è molto grintosa, tutta incentrata sul sacrificio e la difesa. La maggior classe del “Puma”, però, esce fuori nel momento più importante.

In una serata in cui Trevisan ha sostituito per larghi tratti Populini, è Hardeman a farla da padrone con 26 punti, seguita da Taborelli a 16. Per le ospiti il duo MIlana-Rossetto chiude con 17 punti a testa. Il prossimo impegno delle monregalesi è ancora in casa, domenica 7 alle ore 17.00 contro il Club Italia.

Proprio le giovani azzurrine sono incappate nella quarta sconfitta consecutiva. A trarne vantaggio e a espugnare il Centro Pavesi di Milano è Pinerolo, fresca di turno di riposo. Troppa la differenza di qualità tra le due formazioni, con Joly e Zago a dominare per lunghi tratti la formazione federale, nella quale solo Nervini riesce a andare in doppia cifra (12 punti).

L’aggancio in vetta non riuscito a Mondovì è invece ad appannaggio di Montecchio, che regola Catania con un 3-0 piuttosto netto. Le venete mandano quattro atlete in doppia cifra di punti ed esprimono un bel gioco corale, mentre le siciliane trovano nell’attacco proprio un fondamentale su cui si deve ancora lavorare.

Altri tre punti anche per Soverato, che a sua volta regola per 3-0 Modica e si porta a un solo punto dalla testa. Va però dato atto alle siciliane di aver disputato probabilmente la partita migliore della stagione, con parziali tirati e persi solo all’ultimo. Soverato, per contro, mantiene l’imbattibilità stagionale anche grazie a una serata da 14 muri vincenti in soli 3 set.

Emozioni a non finire nell’ultima sfida di giornata tra Vicenza e Albese. Le padrone di casa scappano immediatamente sul 2-0 ma poi si spengono e subiscono la rimonta delle ospiti, capaci di forzare il quinto set e portare poi a casa due punti. Top scorer della serata la croata di Vicenza Pavicic con 23 punti.

SERIE A2/F, GIRONE B – RISULTATI

Anthea Vicenza – Tecnoteam Albese Volley Como 2-3 (25-23, 25-17, 21-25, 24-26, 9-15)

LPM BAM Mondovì – Itas Ceccarelli Group Martignacco 3-2 (25-19, 13-25, 20-25, 25-18, 15-11)

Volley Soverato – Egea PVT Modica 3-0 (25-23, 25-20, 26-24)

Club Italia Crai – Eurospin Ford Sara Pinerolo 0-3 (15-25, 22-25, 16-25)

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3-0 (25-21, 25-21, 25-20)

Riposa: CDA Talmassons

SERIE A2/F, GIRONE B – CLASSIFICA

Cda Talmassons*, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 12;

Ranieri International Soverato*, Lpm Bam Mondovì 11;

Eurospin Ford Sara Pinerolo* 9;

Itas Ceccarelli Group Martignacco* 7;

Tecnoteam Albese Volley Como 6;

Anthea Vicenza 4;

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3;

Club Italia Crai*, Egea Pvt Modica 0.

* una partita in meno;

SERIE A2/F, GIRONE B – PROSSIMO TURNO

Domenica 7 novembre, ore 15:30

Tecnoteam Albese Volley Como – Egea Pvt Modica

Domenica 7 novembre, ore 16:00

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Domenica 7 novembre, ore 17:00

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Anthea Vicenza

Ranieri International Soverato – Cda Talmassons

Lpm Bam Mondovì – Club Italia Crai

Riposa: Ipag Sorelle Ramonda Montecchio