Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì sale al secondo posto, Talmassons non si ferma più

Procede veloce la Serie A2 di pallavolo femminile, con la quarta giornata appena disputata, la quinta in programma tra due giorni e la sesta il prossimo weekend. Si tratta di un bel tour de force per le formazioni, alle prese con il primo dei turni infrasettimanali. Ma vediamo prima di tutto com’è andato lo scorso fine settimana.

Nell’anticipo di sabato ottimo successo della LPM Bam Mondovì, che si impone a Vicenza con un netto 3-0. Dopo un primo set un po’ sottotono le “Pumine” si mettono in moto e conquistano agilmente i successivi due. Grazie al punto perso da Montecchio e al turno di riposo di Pinerolo le ragazze di coach Solforati si issano al secondo posto in classifica proprio con le venete.

Per la LPM spicca l’ottima prestazione di Populini, in ricezione come in attacco, e il dominio a muro, 9 contro 4 (Molinaro 3). Le monregalesi tornano adesso al Palamanera, dove si prepareranno le sfide casalinghe contro Martignacco (mercoledì 3 alle 20.30) e Club Italia (domenica 7 alle 17.00).

La sorprendente capolista Talmassons continua la sua marcia e si impone a Modica per 3-0, in una delle quattro vittorie esterne su cinque partite di giornata. L’indiavolata Obossa (17 punti, di cui 4 muri) fa il bello e il cattivo tempo per le ospiti, che surclassano le padrone di casa in tutti i fondamentali. Adesso per Talmassons c’è il turno di riposo e il big match a Soverato la prossima domenica.

Anche Soverato stessa continua la sua marcia ed è virtualmente a un solo punto dalla capolista. Le calabresi vincono a Catania con una prestazione solida, in cui le padrone di casa sono rimaste a contatto solo nel secondo set a causa dei tanti errori ospiti. Continua a mettersi in mostra per Soverato la giovane (classe 2002 scuola Novara) Gaia Badalamenti.

Nella sfida tra le due prossime avversarie di Mondovì, Martignacco si impone in casa sul Club Italia per 3-0. La differenza fra le friulane e le giovani azzurre è data dagli errori: 26-15 il conteggio finale che penalizza la formazione federale. Quest’ultima resta a quota 0 in tre partite, mentre le friulane volano a quota 6.

Chiude la giornata l’unico non 3-0 di giornata, ovvero la vittoria al tie-break di Montecchio sul campo di Albese. La partita è stata piuttosto strana, con set vinti in maniera netta da una parte e dall’altra. A portarla a casa è stata la formazione veneta, che in questo modo resta, seppure in coabitazione, al secondo posto in classifica.

SERIE A2/F, GIRONE B – RISULTATI

Anthea Vicenza – Lpm Bam Mondovì 0-3 (21-25; 13-25; 15-25)

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Club Italia Crai 3-0 (25-17; 29-27; 25-19)

Tecnoteam Albese Volley Como – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 2-3 (25-13; 23-25; 17-25; 25-17; 7-15)

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Ranieri International Soverato 0-3 (20-25; 23-25; 18-25)

Egea Pvt Modica – Cda Talmassons 0-3 (18-25; 10-25; 22-25)

Riposa: Eurospin Ford Sara Pinerolo

SERIE A2/F, GIRONE B – CLASSIFICA

Cda Talmassons 12;

Lpm Bam Mondovì, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 9;

Ranieri International Soverato 8*;

Itas Ceccarelli Group Martignacco*, Eurospin Ford Sara Pinerolo 6*;

Tecnoteam Albese Volley Como 4;

Anthea Vicenza, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3;

Club Italia Crai*, Egea Pvt Modica 0.

una partita in meno*

SERIE A2/F, GIRONE B – PROSSIMO TURNO

Mercoledì 3 novembre, ore 18.00

Anthea Vicenza – Tecnoteam Albese Volley Como

Mercoledì 3 novembre, ore 20.30

LPM BAM Mondovì – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Volley Soverato – Egea PVT Modica

Club Italia Crai – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Riposo: CDA Talmassons