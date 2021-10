Volley A2/M – Cuneo cerca certezze ad Ortona, Mondovì vuole la prima vittoria in casa contro Siena

La quarta giornata dell’A2 maschile di pallavolo è al via. Per diversi motivi sia le sfide di Cuneo e Mondovì sono già rivestite di importanza capitale, sebbene per motivi diversi. Sono interessanti anche alcuni degli altri incroci di giornata, tra diverse formazioni in cerca di identità e di obiettivi.

Copertina di giornata per la Synergy Mondovì, che si trova già ad un importante crocevia casalingo contro Siena. I toscani sono nel pieno di un turbinio nella squadra, dopo 3 sconfitte e 0 punti nelle prime 3 giornate. A farne le spese è stato l’allenatore Tubertini, esonerato in settimana e rimpiazzato da Paolo Montagnani.

I monregalesi hanno alcuni rimpianti nelle prime giornate, con alcune sconfitte evitabili o almeno dal divario inferiore. Il solo punto in classifica inizia a rendere importante la sfida anche in ottica classifica. Mondovì, però, ha dalla sua lo straordinario avvio dell’opposto Arinze, autentico mattatore di queste prime giornate.

Ambizioni diverse per Cuneo, di scena ad Ortona. La truppa di coach Serniotti ha ritrovato la via della vittoria la scorsa domenica contro l’ex capolista Motta di Livenza. La trasferta abruzzese servirà forse per capire quali sono le ambizioni biancoblu, un po’ ridimensionate forse dalla sconfitta di due settimane fa contro Castellana Grotte.

Ortona giunge a questa gara con il vantaggio di averla preparata per due settimane. La formazione di coach Lanci, infatti, arriva dal turno di riposo. Anch’essa, però, inizia a guardare alla classifica con preoccupazione. 0 punti in due giornate e l’ultimo posto in classifica significano una certa urgenza di punti.

Tra le altre gare di giornata, spicca la sfida di altissima classifica tra Santa Croce e Cantù. I toscani hanno avuto uno splendido avvio con tre vittorie in tre gare e sono ancora a punteggio pieno. I canturini dopo l’avvio con Cuneo hanno inanellato due vittorie consecutive e cercano di fare uno sgambetto importante.

L’altra capolista, Castellana Grotte, è invece di scena in Veneto, a Motta di Livenza. Sicuramente i padroni di casa sono usciti ridimensionati dalla sconfitta di Cuneo. Non sarà tutta via una sfida facile per i pugliesi, che in queste prime tre giornate hanno brillato sconfiggendo formazioni molto quotate.

A Bergamo i padroni di casa cercano ulteriori conferme nella partita contro Porto Viro. I lombardi sono arrivati al successo a Siena, così come i veneti a discapito di Mondovì. Per Bergamo questi sarebbero altri 3 punti che li riavvicinerebbero alle zone alte della classifica, che certamente competono loro.

Completa il quadro Lagonegro-Reggio Emilia. Le due squadre sono accomunate da una partenza sprint a cui sono seguite sconfitte nell’ultimo turno. Sarà interessante vedere quale delle due avrà più forza di rilanciarsi e continuare a riproporsi in alta classifica. Osserva il turno di riposo Brescia.