Ovada: riaperta la SS 456 del Turchino

Sono proseguiti senza sosta i lavori di squadre e mezzi Anas per consentire la riapertura della strada statale 456 “del Turchino” a Gnocchetto di Ovada (AL).

A seguito dell’anomala ondata di maltempo, che aveva interessato tutto il territorio, la strada era stata chiusa lo scorso 4 ottobre in via cautelativa tra la rotonda di Belforte Monferrato (km 71,600) e il confine regionale con la Liguria (km 78,764) a causa di allagamenti e detriti sul piano viabile in tratti saltuari.

La messa in sicurezza del versante grazie al costante monitoraggio dei sensori e l’intervento di rimozione del fango sul piano viabile, hanno consentito nel pomeriggio di riaprire completamente l’asse stradale.