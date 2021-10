La lista Boselli Sindaco/Indipendenti apre la sede elettorale: “Rilanciare Cuneo come vero punto di riferimento” (FOTO e VIDEO)

Ribadito il secco "no" al parcheggio sotterraneo in Piazza Europa e alla costruzione del nuovo ospedale a Confreria. Fra i temi cruciali, la sicurezza

Un punto di incontro e confronto in vista della corsa elettorale. Giancarlo Boselli ha inaugurato nella serata di oggi (1° ottobre), la sede del comitato elettorale della lista “Boselli Sindaco – Indipendenti” che sarà protagonista alle attese Amministrative 2022 nella città di Cuneo: il locale si trova in Via Meucci 19, traversa di Corso Giolitti, nei pressi della stazione ferroviaria. Un’occasione per rendere noti e ribadire i temi cruciali del programma elettorale.

LA SICUREZZA – Una scelta, quella della sede, non casuale, in quanto proprio quest’area della città è fra le più discusse degli ultimi mesi, relativamente al tema sicurezza e degrado: “Aprire la sede qui ha un significato preciso, questo è uno dei quartieri che ha grosse difficoltà, che ha bisogno di attenzione e di essere seguito. – commenta Boselli – Ordine e sicurezza non sono due parole “di destra”, ma di buon senso: abbiamo intenzione di riformare la polizia urbana, con tre turni di notte ed istituendo il poliziotto di quartiere, un vero presidio del terriorio, e dividendo in 15 zone il Comune. Il tutto per evitare l’infiltrarsi della criminalità organizzata“.

IL NUOVO OSPEDALE – La lista Boselli Sindaco si propone fermamente di non costruire il futuro ospedale di Cuneo a Confreria: “Spostare fuori la più grossa azienda della città, con 2100 dipendenti ed un indotto molto grande, significa infliggere un colpo mortale all’economia cittadina. – così Boselli – Se sarò eletto sindaco, nel primo mese di mandato farò tutti gli atti necessari per mantenere l’ospedale sull’altipiano. A questo proposito avrò un incontro, la prossima settimana, con la dottoressa Silvia Merlo, che viene indicata come prossima presidente della Fondazione Ospedale di Cuneo, per capire quali intenzioni hanno“.

IL PARCHEGGIO SOTTERRANEO IN PIAZZA EUROPA – Un secco no, anche per il progetto del parcheggio sotterraneo in Piazza Europa: “Non siamo contrari ai parcheggi sotterranei, però il parcheggio di penetrazione dovrà essere individuato su Piazza Martiri della Libertà che dovrà diventare un parcheggio su tre piani, più centrale rispetto alla zona commerciale e che permetterà di estendere la zona pedonale su altre strade” sottolinea Boselli.

L’obiettivo che la lista si propone è quindi un rilancio su tutti i fronti della città di Cuneo: “Quella di oggi è una tappa importante, mentre continua il giro ed il confronto nei quartieri con i cittadini. C’è grande curiosità attorno alla nostra presenza, che non era prevista. Dopo 10 anni abbiamo denotato la mancanza forte di Cuneo come capoluogo di provincia: vogliamo rilanciare la città come punto di riferimento di una grande area, di un territorio fatto di montagne e vallate bellissime. Sarà una bellissima campagna elettorale ed una sfida molto aperta” conclude Giancarlo Boselli, affiancato da Enza Bruno, la quale presiederà l’organismo di vaglio e selezione delle candidature. La dottoressa Luisa Calcagno ricoprirà invece il ruolo di mandatario elettorale.