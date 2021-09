Alba, previste modifiche temporanee alla viabilità tra il 2 e il 4 ottobre

Sabato 2 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 19.00 divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Vittorio Veneto ad Alba, per la cerimonia dell’XIesima edizione del premio Lattes Grinzane, ospitata pomeriggio nel Teatro Sociale “G. Busca”.

Per lavori di allacciamento alla fognatura pubblica, dalle ore 8.00 di lunedì 4 alle ore 18.00 di venerdì 8 ottobre è chiusa al traffico via San Paolo ad Alba.

Pertanto nella via vigeranno:

– il doppio senso di circolazione veicolare solo per residenti e attività insediate in via San Paolo;

– divieto di sosta con rimozione forzata in via San Paolo nell’area dello scavo.