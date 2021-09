A Saluzzo la 40ª edizione di “Negozi in strada” nel segno della sinergia

“Negozi in strada” giunge alla sua 40esima edizione all’insegna della sinergia organizzativa tra la Confcommercio di Saluzzo e il Centro Commerciale naturale (Ccn) della città del Marchesato, che si è consolidata a partire dalla precedente edizione primaverile. La manifestazione si avvale del patrocinio del Comune di Saluzzo.

Domenica 19 settembre, dalle 9 alle 20, i commercianti sono pronti ad attendere, nelle vie e piazze cittadine, i clienti offrendo sconti e promozioni. Sono 73 le attività aderenti a cui si aggiungono 8 locali convenzionati, che propongono menù dedicati alla manifestazione, e 6 concessionarie automobilistiche.

Tra le novità della 40esima edizione ci sarà la presenza, in piazza Cavour, dei venditori del “Mercato della Terra” con i loro prodotti agroalimentari.Il percorso cittadino di Negozi in strada sarà allietato dalla musica in sottofondo trasmessa in filodiffusione.

Sono stati previsti anche punti di attrazione e di intrattenimento per i bambini con i gonfiabili dislocati in corso Piemonte e in piazza Risorgimento, qui al numero civico 1, sarà presente il punto informativo dell’ufficio turistico Visit Saluzzo a disposizione di turisti e visitatori. Per tutta la giornata nel cortile della Fondazione Bertoni, nell’ex caserma Musso, si terrà la manifestazione “Sport in piazza”

Il presidente Confcommercio di Saluzzo e Zona, Danilo Rinaudo: «Sono molto contento per la collaborazione tra Ascom e il Ccn che proseguirà anche in eventi futuri. Con Massimo Rea, presidente del Centro commerciale naturale, avevamo già chiaro quali sarebbero stati i ruoli. Ognuno di noi due sta facendo la propria parte, questo fa sì che stiamo diventando una “forza” non indifferente sul territorio saluzzese. La Confcommercio – specifica Rinaudo – è un’associazione sindacale e si occupa più della parte burocratica, mentre il Ccn si dedica più specificatamente alla parte organizzativa-operativa nei confronti degli esercenti, oltre che con i commercianti, in collaborazione con Laura Delfiore, direttrice di Ascom».

Il lavoro di squadra tra Confcommercio e Ccn è molto apprezzato anche da Massimo Rea, presidente del Centro commerciale naturale: «Le 73 adesioni, da parte degli esercenti, a questa edizione di Negozi in strada, dimostrano la conseguenza dell’ottimo risultato ottenuto dalla collaborazione del Ccn con l’Ascom di Saluzzo. Desidero fare un ringraziamento particolare ai tanti commercianti che, in questo periodo economico particolare, hanno creduto al progetto».

Grande soddisfazione anche da parte di Francesca Neberti, assessore alle attività produttive del Comune di Saluzzo: «Il lavoro che avevamo immaginato quando è nato il Centro commerciale naturale era appunto quello di creare una sinergia forte con i commercianti. Questa si è sviluppata nel tempo crescendo grazie all’impegno degli esercenti stessi. Lo si vede da questa edizione che conta il più alto numero di partecipanti, rispetto a tutte le precedenti. Si è creata, anche qui per la prima volta, – spiega Neberti – la collaborazione con il Mercato della terra. Sono lieta che gli organizzatori di Negozi in strada abbiano pensato di dedicare uno spazio apposito ai produttori locali. La filosofia che sta dietro a questo mercato, con i prodotti che arrivano direttamente “dalla terra alla tavola”, diventa un elemento di traino anche per Negozi in strada. Il Comune di Saluzzo – conclude Neberti – è venuto incontro alle richieste degli organizzatori, come già nella precedente edizione di maggio, concedendo il suolo pubblico gratuitamente».

La manifestazione è organizzata in tutta sicurezza, come previsto dalle regole anti-Covid.

Ulteriore informazioni su Negozi in strada si possono trovare sulla pagina Facebook dedicata all’evento.

c.s.