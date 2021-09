SuperEnalotto, doppietta di “5” in provincia di Torino: in arrivo due premi da 25mila euro

Il SuperEnalotto porta ancora fortuna ai giocatori piemontesi, in particolare in provincia di Torino. Nel concorso di giovedì 9 settembre, riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” da 25.050,79 euro ciascuno a Chivasso e Chieri.

Nel primo caso la giocata vincente è stata convalidata nell’edicola Manduca sulla Strada Statale 26, 34. A Chieri invece la combinazione è stata puntata nel punto vendita “El Giurnale”, in via Conte Rossi di Montelera, 6. Il Jackpot nel frattempo continua a crescere e per il concorso di sabato metterà in palio 79,4 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Piemonte il “6” manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni a Castellazzo Bormida.