Alba: a Corri sotto le Torri due sedute vaccinali ad accesso diretto

L’ASL CN2 informa i cittadini che, in occasione della manifestazione sportiva podistica non competitiva “Corri sotto le torri”, sabato 11 settembre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e domenica 12 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, sarà presente ad Alba l’ambulatorio mobile polidiagnostico, donato dalla Fondazione Ospedale Alba Bra, con personale sanitario dell’ASL CN2 e volontari della Fondazione, per effettuare due sedute straordinarie di vaccinazione COVID-19 ad accesso libero.

Le sedute vaccinali si svolgeranno con le dosi di Pfizer messe a disposizione dall’ASL CN2, negli orari indicati, presso Piazza del Duomo ad Alba, nell’area antistante all’Ufficio Turistico, dove sarà presente l’ambulatorio mobile polidiagnostico. Potranno aderire all’iniziativa tutti i soggetti over-12 con domicilio sanitario in Piemonte (illimitato o temporaneo), preferibilmente registrandosi sulla piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it.

Si ricorda, inoltre, che, al fine di limitare la risalita dei contagi e al fine di permettere il completamento della campagna vaccinale – strumento unico e fondamentale per evitare la ripresa della diffusione della malattia -, presso l’ASL CN2, fino al 17 settembre sarà possibile vaccinarsi in accesso diretto – per tutte le fasce di età – a Verduno, dalle ore 8.00 alle ore 16.30. E’ importante che tutta la comunità partecipi alla sollecitazione dei cittadini che non hanno ancora ricevuto la prima dose, perché solo la copertura vaccinale completa sarà utile ad evitare l’eventuale ripresa della diffusione della malattia nel corso dei prossimi mesi.

c.s.