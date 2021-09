Basket D/M: Gators, un mercato all’insegna dei grandi ritorni

Lunedì 30 agosto, sotto la guida di coach Gio Mondino, si è svolto il primo allenamento della stagione 2021/22 per la Serie D dei Gators.

Dopo la pausa della scorsa stagione, dovuta all’emergenza Covid, il gruppo storico dei senior ha riallacciato le scarpette. Ad affiancare i giovani, che tanto bene hanno fatto durante la scorsa stagione, tornano a far parte del roster: Gianmarco Fissore, Luca Cerutti, Diego Botto e Enrico Giacone, che vanno ad aggiungersi a Marco Nasari e Nico Marengo, che già facevano parte della squadra durante il campionato scorso, mentre salutano Ale Lieto (che ha deciso di tornare ai Dolphins di Carmagnola) e Valter Nicola (che ha deciso di lasciar spazio ai giovani).

Ma non potevano mancare le novità. Ad impreziosire un roster già molto competitivo, arrivano due cavalli di ritorno, che renderanno il reparto lunghi dei Gators super completo: Davide Zuccarelli e Vittorio Testa, che avevano già vestito la casacca dei Gators rispettivamente nelle stagioni 2010/11 e 2011/12 (Zucco) e 2016/17 (Vitto) e che, con Fissore e Marengo, formeranno un frontcourt di categoria superiore.

Sia Zuccarelli che Testa possono vantare tantissime stagioni in C Silver e C Gold, a Saluzzo, dove erano la coppia di lunghi titolari ed entrambi hanno scelto di sposare la causa dei Gators, dove saranno una guida per i giovani.

c.s.