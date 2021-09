Coppa Piemonte Prima Categoria: volano Cortemilia e Tre Valli! Bene anche il Marene

Va in naftalina la prima giornata dei gironi eliminatori di Coppa Piemonte di Prima Categoria con i triangolari cuneesi che hanno rotto il ghiaccio in quest’avvio di stagione.

Nel Triangolare 17 buon pareggio esterno per il Pro Polonghera che, grazie alla rete di Baruzzo, impatta per 1-1 sul campo del Bricherasio Bibiana. Il prossimo avversario, tra due settimane, sarà il San Secondo in una gara che varrà il passaggio del turno.

Secca vittoria del Cortemilia, invece, nel Triangolare 19 dove i gialloverdi annichiliscono con un netto 3-0 lo Stella Maris. Le marcature dell’incontro portano le firme di Ghignone, Jovanov e Greco. Nella prossima sfida entrerà in campo il Canale 2000.

Importante successo esterno per il Marene che passa sul campo dello Sportroero. La compagine rossoblu ottiene tre punti fondamentali in ottica qualificazione in virtù del centro di Gattino nella prima frazione di gioco.

Reti e spettacolo, infine, nel Triangolare 21 dove il Tre Valli espugna il campo del Bisalta per 1-3. Dopo il botta e risposta iniziale tra Comini e Giordano (su rigore) gli ospiti dilagano con i centri di Guilgerme e Joao Pedro portando a casa una vittoria significativa.

Coppa Piemonte Prima Categoria – I Risultati della 1ª giornata

Triangolare 17

Bricherasio Bibiana – Pro Polonghera 1-1

Riposa San Secondo

Triangolare 18

San Bernardo – Villastellone Carignano 3-3

Riposa Atletico Racconigi

Triangolare 19

Cortemilia – Stella Maris 3-0

Riposa Canale 2000

Triangolare 20

Sportroero – Marene 0-1

Riposa Saviglianese

Triangolare 21

Bisalta – Tre Valli 1-3

Riposa Boves Mdg