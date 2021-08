La XVI Assise Nazionale Città della Nocciola si terrà a Cortemilia

La XVI Assise Nazionale Città della Nocciola, dopo la scorsa edizione 2020 di Avella (AV) sospesa per emergenza Covid, quest’anno si terrà a Cortemilia in Piemonte, dove dal 21 al 31 Agosto 2021 si svolgerà la Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia. Dieci giorni totalmente dedicati alla Nocciola in una Fiera alla scoperta della Nocciola e delle Langhe.

Il Sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito, a tal proposito, ha dichiarato “Siamo molto soddisfatti che quest’anno l’Assise Nazionale dei territori italiani della Nocciola si tenga a Cortemilia. Il tema di quest’anno è il nuovo Piano Corilicolo, a cui ha iniziato a lavorare il Tavolo Corilicolo Nazionale da due mesi, pertanto anche il nostro territorio deve concorrere a determinare le strategie e gli obiettivi per il futuro di un prodotto che è fondamentale per l’economia del nostro territorio”.

L’evento che si svolgerà in due giorni, nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza, vedrà la partecipazione dei sindaci e degli amministratori dei Comuni corilicoli italiani dalla Sicilia al Piemonte passando per la Calabria, la Campania, il Lazio, l’Umbria e la Liguria. Sabato 21 Agosto alle ore 18.30, presso la Chiesa di San Francesco, ci sarà la presentazione del libro di successo, edito dalla Mondadori, “Enciclopedia della Nocciola” con alcuni dei veri protagonisti del mondo Nocciola Italiana e con la coautrice Irma Brizi, Nocciola Taster, vlogger e blogger della Nocciola Italiana. Parteciperanno in videoconferenza i due autori Clara e Gigi Padovani.

Domenica 22 Agosto alle ore 10.00, presso la Chiesa di San Francesco, si svolgerà il Convegno “Le proposte dei territori italiani della Nocciola per il nuovo Piano Corilicolo Nazionale 2022/2025”. Nutrita la partecipazione sia in presenza che in videoconferenza. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Cortemilia, Roberto Bodrito, dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Regione Piemonte, Marco Protopapa, del Presidente Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, On. Filippo Gallinella, del membro della Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica, Sen. Giorgio M. Bergesio, della Provincia di Cuneo, del Gal Langhe Roero, della Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa e l’introduzione del Presidente Nazionale, molto attese sono le comunicazioni dei coordinatori e dei membri dei Gruppi di Lavoro del Tavolo Corilicolo Nazionale: Claudio Sonnati – Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, Giampaolo Rubinaccio – Italia Ortofrutta, Pompeo Mascagna – UNAPROA, Francesco Sodano – Presidente Club Amici Città della Nocciola, Aldo Bertazzoli – Università di Bologna, Daniela Farinelli – Università di Perugia, Danilo Monarca – Università della Tuscia, Domenico Biancardi – Sindaco di Avella e Presidente Provincia di Avellino, Giuseppe Rotiroti – Presidente Consorzio Nocciola di Calabria, Eugenio Stelliferi – Sindaco di Caprarola, Roberto Campia – Sindaco di Castellero d’Asti, Corrado Martinangelo Segretario Nazionale Agrocepi.

Sono stati invitati il Consorzio Nocciola Piemonte IGP e il Consorzio Nocciola di Giffoni IGP. Parteciperanno sindaci ed amministratori dei comuni corilicoli italiani e i diversi soggetti della filiera locale e nazionale.

L’attuale scenario dei territori della Nocciola Italiana preoccupa seriamente il Presidente Nazionale Rosario D’Acunto: “Gli ultimi anni hanno evidenziato tante emergenze, vecchie e nuove, da affrontare con urgenza e senza rinvii ulteriori. Una cultura “rustica” si sta trasformando in una monocultura compromettendo la biodiversità, comportando un calo dei prezzi e alterando i paesaggi. Abbiamo atteso dieci anni perché venisse riconvocato il Tavolo Corilicolo Nazionale e da questa Assise lanciamo un appello ai diversi soggetti della filiera perché questa opportunità produca una politica e una strategia condivisa a favore dei territori rurali e delle comunità corilicole locali seriamente in difficoltà”.

