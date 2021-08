Maltempo: il lavoro e l’impegno dei sindaci cuneesi, “raccontato” sui social

A margine della violenta ondata di maltempo, che sabato scorso ha colpito la provincia di Cuneo, i sindaci e gli amministratori si sono messi immediatamente al lavoro per ripulire le strade e molto altro. Alcuni di questi primi cittadini, hanno “postato” sui social il lavoro e la fatica delle ore successive.

Ha scritto Simone Manzone, sindaco di Guarene: “Dopo appena 17 giorni un altro meraviglioso pomeriggio/sera in quel di Guarene e non solo. In circa 11 minuti sono scesi 23.5 mm di acqua. Una quantità in un tempo brevissimo difficile da contenere e regimare. Insieme ai volontari della Protezione Civile, ai consiglieri comunali e ai privati si è iniziato a ripristinare la situazione pulendo strade e cortili dal fango, rimuovendo alberi caduti, rimuovendo detriti. Si continuerà nei prossimi giorni. Ero presente in maniera attiva alle operazioni di pulizia ovviamente, poi oltre a coordinare i lavori ritornerò al mio ruolo istituzionale. Ciò significa che continuerò a seguire la progettazione degli interventi ma sopratutto persisterò nella ricerca delle risorse necessarie per realizzarli.

Ringrazio tutti i volontari che sempre si spendono per il bene del nostro comune, i dipendenti comunali nello specifico la dottoressa Fracchia e Emiliana Baracco, la quale era con me in ufficio per preparare l’ordinanza di Somma Urgenza (già inviata alla Regione Piemonte), il mio gruppo e tutti i privati per il lavoro svolto sull’intero territorio. Ringrazio infine l’ingegnere del Genio Civile dott. Comba ed il vice-presidente regionale Fabio Carosso, con loro ci vedremo martedì per constatare i danni ma sopratutto per decidere le strategie di azione nel futuro prossimo.

Pulizia e ripristino post bomba d’acqua sono in corso. Si procederà sino a toccare tutti i punti del territorio coinvolti. Se riscontrate particolari criticità segnalate cortesemente all’Ufficio Tecnico (0173-611103 int.3). Grazie“.

Silvio Artusio Comba, sindaco di Monticello d’Alba e presidente associazione “Sindaci del Roero”: “Grazie alla Protezione Civile, ai volontari ed un grazie di cuore al nostro cantoniere Giacomo che, volontariamente anche se in un giorno di riposo, è immediatamente accorso ad aiutarci. Un brutto temporale, ma tanta bella partecipazione e solidarietà“.

Antonio Luigi Riorda, sindaco di Pocapaglia: “In Borgo Macellai volontari della Protezione Civile e volontari cittadini ripuliscono le strade e la piazza dai danni provocati dal temporale“.