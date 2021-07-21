Referendum Eutanasia Legale: fra i sindaci che hanno firmato anche quelli di Rodello e Trinità

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REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
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Il sindaco Chiara Appendino (al centro) è fra i sindaci che hanno firmato

Sono oltre 50 i Sindaci che hanno firmato per il Referendum Eutanasia Legale, tra cui Chiara Appendino (Torino), Virginio Merola (Bologna), Luigi De Magistris (Napoli), Federico Pizzarotti, (Parma), Matteo Biffoni (Prato) e Lecce, Viareggio e Orvieto. Lombardia, Toscana e Calabria sono le Regioni con più sindaci aderenti.

Ancora troppi gli ostacoli che in diverse città rallentano o impediscono la possibilità di raccogliere le firme in grave violazione dei diritti costituzionali.

L’elenco di tutti i Sindaci che hanno firmato per il Referendum Eutanasia Legale:

NOME COGNOME COMUNE PROVINCIA REGIONE
D’ANGELO GIUSEPPE CASACANDITELLA CH ABRUZZO
VALVANO LIVIO MELFI PZ BASILICATA
ADAMO FEDELE FIGLINE VEGLIATURO CS CALABRIA
PAPASSO GIANNI CASSANO ALL’IONIO CS CALABRIA
TAMBURI VINCENZO SAN BASILE CS CALABRIA
BASILE ANTONIO BELSITO CS CALABRIA
LUCCHESI ALFREDO SANTA DOMENICA TALAO CS CALABRIA
LORELLI GIOACCHINO SAN PIETRO IN AMANTEA CS CALABRIA
DE MAGISTRIS LUIGI NAPOLI NA CAMPANIA
LOVISO MASSIMO POLLA SA CAMPANIA
GENTILE ANTONIO SAPRI SA CAMPANIA
EMILIANI ENEA SANT’AGATA SUL SANTERNO RA EMILIA-ROMAGNA
ERRIQUEZ ALESSANDRO CASTELLO D’ARGILE BO EMILIA-ROMAGNA
PIZZAROTTI FEDERICO PARMA PR EMILIA-ROMAGNA
MEROLA VIRGINIO BOLOGNA BO EMILIA-ROMAGNA
COLAMEDICI EGISTO SELCI RI LAZIO
MICHELI STEFANO ROCCA SINIBALDA RI LAZIO
VENTO SALVATORE SPIGNO SATURNIA LT LAZIO
MICARELLI GIANCARLO POGGIO MIRTETO RI LAZIO
SARRACCO GIANPIO FONTANA LIRI FR LAZIO
NATTA FABIO CESIO IM LIGURIA
GILIBERTI PAOLA VESSALICO IM LIGURIA
ROMANO LUIGI CERIALE SV LIGURIA
COLOMBO ROBERTO CANEGRATE MI LOMBARDIA
IELO GILLES ANDRE’ RESCALDINA MI LOMBARDIA
OLDANI PIERLUCA CASOREZZO MI LOMBARDIA
FUMAGALLI LUIGI VAPRIO D’ADDA MI LOMBARDIA
BONA MICHELE CASSINETTA DI LUGAGNANO MI LOMBARDIA
MANDELLI ANGELO BURAGO DI MOLGORA MB LOMBARDIA
BONAT LAURA ARDENNO SO LOMBARDIA
PRUITI RINO CARMELO BUCCINASCO MI LOMBARDIA
SERI MASSIMO FANO PU MARCHE
ALEDDA FRANCO RODELLO CN PIEMONTE
DROVETTI GIUSEPPE BARBANIA TO PIEMONTE
ZUCCO ERNESTA TRINITA’ CN PIEMONTE
SERTOLI STEFANO IVREA TO PIEMONTE
POTI’ MARCO MELENDUGNO LE PUGLIA
SALVEMINI CARLO MARIA LECCE LE PUGLIA
MELODIA ROSA ALTAMURA BA PUGLIA
CARLUCCI FRANCESCO DAVIDE ACQUAVIVA DELLE FONTI BA PUGLIA
FANCELLO MARIA ITRIA DORGALI NU SARDEGNA
PIRAS STEFANIA ONIFERI NU SARDEGNA
NASO NINO PATERNO’ CT SICILIA
BONFANTI CORRADO NOTO SR SICILIA
FOLLONI ANNALISA FILATTIERA MS TOSCANA
GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO PIETRASANTA LU TOSCANA
BIFFONI MATTEO PRATO PO TOSCANA
MURZI BRUNO FORTE DEI MARMI LU TOSCANA
DEL DOTTO ALESSANDRO CAMAIORE LU TOSCANA
BONGIORNO GUGLIELMO CANTAGALLO PO TOSCANA
VERONA MAURIZIO STAZZEMA LU TOSCANA
DEL GHINGARO GIORGIO VIAREGGIO LU TOSCANA
TARDANI ROBERTA ORVIETO TR UMBRIA
TUROLLA CHIARA ARQUÀ POLESINE RO VENETO

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