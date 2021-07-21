Referendum Eutanasia Legale: fra i sindaci che hanno firmato anche quelli di Rodello e Trinità

Sono oltre 50 i Sindaci che hanno firmato per il Referendum Eutanasia Legale, tra cui Chiara Appendino (Torino), Virginio Merola (Bologna), Luigi De Magistris (Napoli), Federico Pizzarotti, (Parma), Matteo Biffoni (Prato) e Lecce, Viareggio e Orvieto. Lombardia, Toscana e Calabria sono le Regioni con più sindaci aderenti.
Ancora troppi gli ostacoli che in diverse città rallentano o impediscono la possibilità di raccogliere le firme in grave violazione dei diritti costituzionali.
L’elenco di tutti i Sindaci che hanno firmato per il Referendum Eutanasia Legale:
|NOME
|COGNOME
|COMUNE
|PROVINCIA
|REGIONE
|D’ANGELO
|GIUSEPPE
|CASACANDITELLA
|CH
|ABRUZZO
|VALVANO
|LIVIO
|MELFI
|PZ
|BASILICATA
|ADAMO
|FEDELE
|FIGLINE VEGLIATURO
|CS
|CALABRIA
|PAPASSO
|GIANNI
|CASSANO ALL’IONIO
|CS
|CALABRIA
|TAMBURI
|VINCENZO
|SAN BASILE
|CS
|CALABRIA
|BASILE
|ANTONIO
|BELSITO
|CS
|CALABRIA
|LUCCHESI
|ALFREDO
|SANTA DOMENICA TALAO
|CS
|CALABRIA
|LORELLI
|GIOACCHINO
|SAN PIETRO IN AMANTEA
|CS
|CALABRIA
|DE MAGISTRIS
|LUIGI
|NAPOLI
|NA
|CAMPANIA
|LOVISO
|MASSIMO
|POLLA
|SA
|CAMPANIA
|GENTILE
|ANTONIO
|SAPRI
|SA
|CAMPANIA
|EMILIANI
|ENEA
|SANT’AGATA SUL SANTERNO
|RA
|EMILIA-ROMAGNA
|ERRIQUEZ
|ALESSANDRO
|CASTELLO D’ARGILE
|BO
|EMILIA-ROMAGNA
|PIZZAROTTI
|FEDERICO
|PARMA
|PR
|EMILIA-ROMAGNA
|MEROLA
|VIRGINIO
|BOLOGNA
|BO
|EMILIA-ROMAGNA
|COLAMEDICI
|EGISTO
|SELCI
|RI
|LAZIO
|MICHELI
|STEFANO
|ROCCA SINIBALDA
|RI
|LAZIO
|VENTO
|SALVATORE
|SPIGNO SATURNIA
|LT
|LAZIO
|MICARELLI
|GIANCARLO
|POGGIO MIRTETO
|RI
|LAZIO
|SARRACCO
|GIANPIO
|FONTANA LIRI
|FR
|LAZIO
|NATTA
|FABIO
|CESIO
|IM
|LIGURIA
|GILIBERTI
|PAOLA
|VESSALICO
|IM
|LIGURIA
|ROMANO
|LUIGI
|CERIALE
|SV
|LIGURIA
|COLOMBO
|ROBERTO
|CANEGRATE
|MI
|LOMBARDIA
|IELO
|GILLES ANDRE’
|RESCALDINA
|MI
|LOMBARDIA
|OLDANI
|PIERLUCA
|CASOREZZO
|MI
|LOMBARDIA
|FUMAGALLI
|LUIGI
|VAPRIO D’ADDA
|MI
|LOMBARDIA
|BONA
|MICHELE
|CASSINETTA DI LUGAGNANO
|MI
|LOMBARDIA
|MANDELLI
|ANGELO
|BURAGO DI MOLGORA
|MB
|LOMBARDIA
|BONAT
|LAURA
|ARDENNO
|SO
|LOMBARDIA
|PRUITI
|RINO CARMELO
|BUCCINASCO
|MI
|LOMBARDIA
|SERI
|MASSIMO
|FANO
|PU
|MARCHE
|ALEDDA
|FRANCO
|RODELLO
|CN
|PIEMONTE
|DROVETTI
|GIUSEPPE
|BARBANIA
|TO
|PIEMONTE
|ZUCCO
|ERNESTA
|TRINITA’
|CN
|PIEMONTE
|SERTOLI
|STEFANO
|IVREA
|TO
|PIEMONTE
|POTI’
|MARCO
|MELENDUGNO
|LE
|PUGLIA
|SALVEMINI
|CARLO MARIA
|LECCE
|LE
|PUGLIA
|MELODIA
|ROSA
|ALTAMURA
|BA
|PUGLIA
|CARLUCCI
|FRANCESCO DAVIDE
|ACQUAVIVA DELLE FONTI
|BA
|PUGLIA
|FANCELLO
|MARIA ITRIA
|DORGALI
|NU
|SARDEGNA
|PIRAS
|STEFANIA
|ONIFERI
|NU
|SARDEGNA
|NASO
|NINO
|PATERNO’
|CT
|SICILIA
|BONFANTI
|CORRADO
|NOTO
|SR
|SICILIA
|FOLLONI
|ANNALISA
|FILATTIERA
|MS
|TOSCANA
|GIOVANNETTI
|ALBERTO STEFANO
|PIETRASANTA
|LU
|TOSCANA
|BIFFONI
|MATTEO
|PRATO
|PO
|TOSCANA
|MURZI
|BRUNO
|FORTE DEI MARMI
|LU
|TOSCANA
|DEL DOTTO
|ALESSANDRO
|CAMAIORE
|LU
|TOSCANA
|BONGIORNO
|GUGLIELMO
|CANTAGALLO
|PO
|TOSCANA
|VERONA
|MAURIZIO
|STAZZEMA
|LU
|TOSCANA
|DEL GHINGARO
|GIORGIO
|VIAREGGIO
|LU
|TOSCANA
|TARDANI
|ROBERTA
|ORVIETO
|TR
|UMBRIA
|TUROLLA
|CHIARA
|ARQUÀ POLESINE
|RO
|VENETO