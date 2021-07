Sacco (M5S): “Strutture sanitarie, non si arresta la carenza di personale. Necessario un tavolo di confronto in Regione Piemonte”

“Case di riposo, strutture per disabili, psichiatriche e minori: cresce la carenza di personale. Operatori Oss, educatori e infermieri sono sempre di meno.” dichiara Sean Sacco, Capogruppo regionale M5S Piemonte.

“Le cooperative di servizi si trovano in seria difficoltà a reperire la figura degli operatori socio sanitari, che spesso preferiscono trovare occupazione nelle strutture ospedaliere. Analogo problema per quanto riguarda gli infermieri e gli educatori che sono più orientati alle strutture scolastiche.

Non di rado emerge la necessità di cercare personale fuori dalla propria provincia. La preoccupazione è forte, poiché le strutture stanno andando in affanno con doppi turni e lavoro sempre in emergenza. La pandemia e la conseguente incertezza economica hanno fatto il resto, accelerando ancora di più questo processo, aggravando i disagi delle strutture private in Piemonte.

La Giunta regionale dovrebbe ascoltare il grido d’allarme lanciato dalle cooperative operanti nel settore. E’ necessario aprire una riflessione insieme a tutti i soggetti coinvolti: istituzioni, cooperative e rappresentanti dei lavoratori. Avviando un percorso per individuare soluzioni adeguate a fronteggiare la mancanza di personale in un importante settore della nostra Regione che presenta rilevanti ricadute sulla tenuta sociale.”