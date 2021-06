Elena Loewenthal a Bra per raccontare la “sua” storia d’amore: la scrittrice e traduttrice ospite a Palazzo Mathis il 30 giugno per la seconda “Serata d’autore”

Sarà Elena Loewenthal la protagonista del secondo appuntamento con le “Serate d’autore”, iniziativa organizzata dal Comune di Bra per consentire agli amanti della letteratura di incontrare i loro autori preferiti. La nota scrittrice e traduttrice – soprattutto di testi ebraici – verrà a Palazzo Mathis mercoledì 30 giugno 2021 alle 21 per presentare il suo romanzo d’amore “La carezza. Una storia perfetta” (ed. La Nave di Teseo).

Quello raccontato dalla Loewenthal è un amore in grado di sopravvivere al tempo e alle distanze. Protagonisti dell’opera sono Lea, una ricercatrice universitaria di paleografia, moglie di un uomo distratto e madre di un bambino piccolo e due gemelli adolescenti insofferenti, e Pietro, un professore di filologia affascinante e riservato, sposato a sua volta. I due si incontrano a un convegno in Calabria dedicato a un antico manoscritto bizantino e subito tra loro scatta una fortissima attrazione che li porta a passare una travolgente notte di passione. Forse questo desiderio inaspettato nasconde la scintilla di un sentimento più forte. Pietro e Lea si perdono di vista, si scrivono, cercano indizi l’uno dell’altra nelle tesi dei rispettivi studenti, negli incontri accademici, nelle righe dei testi antichi, ma per una serie di coincidenze fortuite non riescono mai a rivedersi. Solo nel 2019, dopo vent’anni di occasioni mancate, finalmente si ritrovano. Ed è come se il tempo non fosse passato e tutto fosse rimasto solo in sospeso, nello spazio bianco della vita.

Il prossimo appuntamento con le “Serate d’autore è per mercoledì 28 luglio, quando si potrà incontrare il giornalista e scrittore Giorgio Dell’Arti, fondatore del supplemento settimanale “Il Venerdì” di Repubblica. Tutte le serate sono a ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria all’Ufficio comunale Turismo e Cultura, tel. 0172.430185 – mail [email protected]

c.s.