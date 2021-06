Limone Piemonte presenta i laboratori di lavorazione del legno: il primo appuntamento domenica 13 giugno con “Pirografatura e decorazione”

Limone Piemonte, nell’ambito del calendario delle manifestazioni per l’estate 2021, presenta i “Laboratori di lavorazione del legno”, a cura dell’Associazione Chainsaw Carving Piemonte.

Sarà il tendone allestito al Piazzale Nord ad ospitare il ciclo di cinque incontri con il coinvolgimento dei maestri del legno, in cui si alterneranno dimostrazioni scenografiche al mattino, dalle 10 alle 12, e laboratori interattivi gratuiti per bambini e ragazzi nel pomeriggio, dalle 15 alle 19.

Per prendere parte ai laboratori, è consigliata la prenotazione da effettuarsi la mattina stessa dell’incontro, nell’ambito delle esibizioni degli artigiani; in alternativa è possibile presentarsi direttamente presso il tendone nel pomeriggio, con possibilità di partecipazione fino ad esaurimento posti. Le attività con i ragazzi verranno ideate e realizzate in base ai partecipanti, che potranno essere suddivisi in gruppi omogenei per fasce d’età.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 13 giugno, con la “Pirografatura e decorazione” a cura di Carla Streri e Sara Olivieri: ad inaugurare la rassegna in mattinata ci sarà anche Barba Brisiu, in qualità di presidente dell’Associazione Chainsaw Carving Piemonte.

Domenica 18 luglio e domenica 25 luglio, invece, sono previsti due incontri a tema “Decorazione e lavorazioni con resina e tornitura”, con la partecipazione di Aurelio Andreis.

Seguiranno, poi, due incontri che vedranno protagonista Barba Brisiu, l’artista di Borgo San Dalmazzo noto per le sue sculture in legno: domenica 1° agosto con focus su “Pirografatura e sculture con la motosega” e domenica 26 settembre mettendo al centro “Sculture con la motosega e decorazione”.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Turistico di Limone: 0171.925281 – [email protected]