La Scuola Comunale di Musica di Mondovì propone due imperdibili appuntamenti: Roberto Ranfaldi e i Birkin Tree

La Scuola Comunale di Musica di Mondovì, affidata in gestione alla Fondazione Academia Montis Regalis, è lieta di comunicare che sabato 11 giugno 2021, alle ore 14.30 nei locali dell’Academia in Via F. Gallo 3 a Mondovì avrà luogo una masterclass del violinista Roberto Ranfaldi.

Roberto Ranfaldi inizia l’apprendimento del violino con Mario Ferraris e nel 1982 è a Boston, vincitore di una borsa di studio, per seguire i corsi di E. Rosenblyth. Nel 1983 si esibisce come solista in tournèe con la Schweizer Streichorchester di Engelberg (Svizzera). Consegue il diploma nel 1984 con il massimo dei voti presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria e si perfeziona con Corrado Romano prima a Ginevra e poi presso l’Accademia Internazionale “L. Perosi” di Biella.

Nel 1989 entra a far parte dell’Orchestra Sinfonica di Torino della RAI e dal 1995 è violino di spalla dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Ha suonato condotto da alcuni fra i più grandi direttori contemporanei, compiendo numerose tournèe in Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, Spagna, Stati Uniti e Svizzera. Come solista ha interpretato Concerti di Bach, Bruch, Mozart, Respighi, Viotti e Vivaldi.

È stato invitato a collaborare come violino di spalla dall’Orchestra Filarmonica della Scala, dall’Orchestra del Teatro alla Scala, dall’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dall’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e da altre prestigiose istituzioni. Svolge attività didattica presso l’Accademia Internazionale “Lorenzo Perosi” di Biella ed è spesso invitato a far parte di giurie di concorsi nazionali e internazionali. Suona un violino Gennaro Gagliano del 1761.

Il costo per i partecipanti è di 50 euro, mentre per gli uditori è di 20 euro

Informazioni e iscrizioni presso la Scuola Comunale di Musica di Mondovì in Via delle Scuole, 29 – tel. 0174 46101 – [email protected]

L’Academia Montis Regalis, nell’ambito della stagione concertistica MondovìMusica, presenta il terzo appuntamento della primavera, all’insegna della musica folk. Sabato 12 giugno alle ore 17, presso la Sala Ghislieri, in Via F. Gallo 7 a Mondovì, avrà luogo il concerto Song and Music from Ireland. Racconti di cornamuse… antichi suoni dell’aria. Sarà l’ensemble Birkin Tree – il più importante in Italia nel suo genere – a proporre suggestioni sonore da Irlanda, Scozia e Francia, ma anche dal nord Italia.

Uno stretto dialogo musicale in bilico tra virtuosismo e pathos, alla scoperta degli affascinanti paesaggi sonori della musica irlandese. Un itinerario dove si potranno ascoltare sia antiche e struggenti ballate sia godere del ritmo e dell’energia della letteratura musicale dedicata al repertorio da danza. Le canzoni affondano le loro radici nel grande lascito di composizioni che a partire dal XVII secolo sono state arricchite e tramandate sino ai nostri giorni.

I brani strumentali provengono dal vasto ed antico repertorio legato al violino, alla uilleann pipes ed al flauto traverso. La chitarra apporta una grande energia ritmica e dinamica alla affascinante tessitura ritmico melodica presentata dagli strumenti solisti.

Sul palco saliranno Laura Torterolo (voce e chitarra), Fabio Rinaudo (uilleann pipes, whistles), Michel Balatti (flauto traverso irlandese), Luca Rapazzini (violino) Claudio De Angeli (chitarra, mandola e banjo).

Come sempre i biglietti per il concerto – al prezzo di dieci euro, ridotti a sette – si possono acquistare on line sul sito ww.academiamontisregalis.com o presso la sede dell’Academia, a Mondovì Piazza, in orario di ufficio. Per informazioni: 0174-46351

L’Academia Montis Regalis, in collaborazione con il Comune di Mondovì e con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Piemonte, ringrazia per il sostegno la Fondazione CRT, la Fondazione CRC, la Compagnia di San Paolo, Intrecci Barocchi, gli Amici dell’Academia Montis Regalis e la Scuola Comunale di Musica di Mondovì.