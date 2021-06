Sommariva Perno: il Centro Culturale di San Bernardino riparte con un ricco programma

Riparte, a Sommariva Perno, l’attività del Centro Culturale di San Bernardino: una realtà storicamente legata al paese della Bela Rosin e a tutto il Roero, ben diretta dal presidente e fondatore Andrea Cane, che dopo le pause legate all’emergenza sanitaria riannoda i fili con una tradizione fatta di eventi, impegno, proposte accattivanti e voglia di fare bene al servizio della collettività.

Si partirà sabato 19 giugno, alle 21 all’aperto in pieno centro: con il concerto del solstizio d’estate, rappresentato da un Omaggio a Luciano Pavarotti, eseguito da tre tenori accompagnati al pianoforte dal maestro Andrea Albertini.

Una precisazione, a firma dello stesso leader: «Avemmo voluto iniziare l’attività del 2021 con un “Concerto di festa” nella chiesa parrocchiale per organo, flauto e voci di soprano e baritono, in programma domenica 11 aprile. Avrebbe significato il ritorno ad una vita finalmente più serena: non è stato possibile, perché la situazione della pandemia non lo ha consentito. Ma il concerto è stato solo rinviato, non annullato: si chiamerà “Concerto del grazie” e sarà proposto intorno a Santa Croce – il 12 oppure il 18 settembre, in base all’eventuale programma della festa patronale- come momento di festa e di gioia, perché vorrà dire che saremo fuori da questo tunnel interminabile».

Si proseguirà poi sabato 3 luglio, con “Tra squilli di trombe”: con un prestigioso ensemble veneto, in un concerto di otto trombe che non mancherà di affascinare il pubblico. Il 24 luglio ci sarà poi “Madamé”, con quattro giovani donne, tutte musiciste affermate: le quali eseguiranno “Voci della nostra terra”, un concerto di musica tradizionale della nostra terra, che sarà sicuramente emozionante. Gli Archimedi, che dovevano esibirsi lo scorso anno e per due volte non l’hanno potuto fare per motivi “atmosferici”, concluderanno l’offerta concertistica il 22 agosto con “Musica d’autore sotto le stelle”.

E il “Concerto nel verde” della banda musicale del Roero? Ci sarà, eccome: a settembre, nel parco forestale, offerto dall’associazione Roero Verde 2.0 in collaborazione con lo stesso Centro Culturale.

Cane aggiunge: «Sono poi in programma anche alcune serate teatrali, sempre all’aperto. Il 18 luglio saliranno sul palco di piazza Montfrin gli attori della Compagnia “Der roche” di Montaldo Roero, che presenteranno “A.A.A. Fratelli Benestanti, signorini, lieve difetto fisico, desiderosi d’affetto, conoscerebbero scopo matrimonio…”, mentre il 7 agosto Oscar Barile e Paolo Tibaldi, della Compagnia “Il nostro Teatro” di Sinio, metteranno in scena Carvé, una bellissima e toccante commedia a due voci». Se sarà confermata la festa patronale di Santa Croce, dovrebbe trovare spazio in palinsesto un’ulteriore commedia dialettale.

Un pensiero e una riflessione, infine, da parte dello stesso presidente: «Tutte le iniziative previste nel programma di “Estate… in piazza 2021” saranno effettuate in collaborazione con il Comune e la Pro Loco: con le sole nostre forze, sempre più stanche, non ce la potremmo mai fare. Insieme, però, siamo convinti che potremo offriremo un calendario di alto livello per tutti i gusti. L’impegno del Centro culturale, grazie anche al contributo delle Fondazioni Crc e Crt, continua e vuol essere un messaggio di speranza perché tutti possano riprendere in mano la vita, fatta anche di cose belle, che ci sono sicuramente mancate in questi terribili 18 mesi».

Paolo Destefanis