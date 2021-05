Sarà un’estate di grandi eventi: presentato il “Cuneo Music and Art Festival” (FOTO e VIDEO)

” La montagna cuneese è outdoor, è cucina tradizionale, ma è anche spettacolo e musica dal vivo, grazie alla scenografia naturale che regalano i paesaggi montani e i centri storici e artistici delle nostre città” – ha rimarcato il Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi.

Oggi pomeriggio, giovedì 27 maggio, presso lo spazio esterno dell’Open Baladin Cuneo è stato presentato il “Cuneo Music and Art Festival” promosso per l’appunto dall’ATL del Cuneese.

Da giugno a settembre, grandi nomi della canzone italiana, performer, artisti internazionali del mondo del cinema e dello spettacolo saranno protagonisti nelle più suggestive location del Cuneese. Musica classica, barocca, occitana, pop e jazz animerà i numerosi palchi a cielo aperto, per momenti di divertimento e relax in uno scenario alpino senza eguali.

“Per un rilancio inedito dell’estate cuneese, crediamo sia strategico puntare sulla corposa programmazione di eventi che animeranno nei prossimi mesi il nostro territorio” – Mauro Bernardi.

A inaugurare il Festival, in diretta streaming, Maurizio Di Maggio voce storica di Radio Montecarlo. Il Festival verrà infatti promosso anche su RMC con uno spot realizzato dall’ATL del Cuneese con la voce della speaker radiofonica Gabriella Giordano. La voce di Di Maggio ha dato lustro a una rassegna che, ai ranghi di partenza, dimostra di avere tutte le carte per risultare vincente.

Il capoluogo cuneese accoglierà la rassegna Città in note (dal 25 al 27 giugno) proposta dalla Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Cuneo: musei, chiese, teatri, ma anche biblioteche, vie e piazze del centro diverranno palcoscenico di spettacoli, concerti, incursioni musicali e talk, sotto la direzione di Claudio Carboni, musicista e direttore artistico di importanti manifestazioni in ambito nazionale e internazionale. Venerdì 2 luglio, in Piazza della Costituzione, andrà in scena il coinvolgente spettacolo realizzato sulla trascinante musica di Mamma Mia dal titolo Tre padri, una donna ed una… sposa. A luglio e settembre andrà in scena con più date il Cuneo Classica Festival con Don Giovanni di W.A. Mozart il 28 luglio e Carmen di G. Bizet l’11 settembre, mentre il 24 luglio Bobby Solo & The Beat Circus porteranno in città il rock ‘n roll per una serata di beneficienza. Per tutto il weekend, Palazzo Santa Croce ospiterà l’esposizione delle copertine di centinaia di dischi in vinile pubblicati dal cantante.

Tantissimi gli spettacoli in programma in provincia di Cuneo, a partire dall’Amicorti Film Festival in programma dal 14 al 19 giugno a Peveragno con ospiti internazionali del mondo della cinematografia. Il cinema sarà protagonista anche a Savigliano con Savigliano Film Festival in programma dal 27 giugno al 23 luglio. Grandi nomi anche a Nuovimondi Festival, il più “piccolo” festival di montagna del mondo in programma in Valle Stura che ospiterà anche Roberto Vecchioni (1° luglio, a Valloriate).

A partire da sabato 15 maggio, per tutta l’estate e ancora oltre, sino a dicembre, varie location del Monregalese ospiteranno i numerosissimi appuntamenti della rassegna musicale Festival dei Saraceni e di Mondovì Musica organizzati dall’Academia Montis Regalis di Mondovì.

Per gli amanti del jazz la rassegna Jazz Visions proporrà un ricco calendario di concerti a partire dal 29 maggio e per tutta l’estate. Appuntamento anche a Boves, dal 20 al 22 agosto, con Vie di Jazz.

A giugno inaugurerà la stagione di Suoni al Monviso. Tanti gli appuntamenti imperdibili di questa rassegna, con lo spettacolo di Neri Marcoré (3 luglio, a Venasca), Simone Cristicchi (17 luglio, ad Ostana), Massimo Ranieri (1° agosto, a Paesana), Stefano Bollani (8 agosto, a Sanfront/Brossasco, in coproduzione con Occit’Amo Festival), un omaggio a Ennio Morricone (4 settembre, a Busca) e un divertente tributo a Dante con Maurizio Lastrico (29 agosto, a Bagnolo Piemonte). Lastrico si esibirà anche a Piozzo all’Open Baladin Garden il 26 agosto.

Giovedì 8 luglio Joe Bastianich porterà la sua musica all’Open Baladin Garden di Piozzo, mentre il 29 luglio Confartigianato Cuneo ospiterà nel capoluogo Giovanni Allevi con una tappa del “Piano Solo Tour” per festeggiare il proprio 75° compleanno.

Nell’ambito di “Passeggiate Gourmet”, per presentare la Guida che anche quest’anno Confartigianato Cuneo realizzerà per il suo anno tematico, domenica 27 giugno, nella suggestiva location del Forte Albertino di Vinadio, sarà organizzato uno straordinario concerto-spettacolo, ad ingresso gratuito che offrirà agli spettatori i suggestivi “Carmina Burana”. “La voce” arriverà dai 60 elementi dall’Associazione Corale I Polifonici del Marchesato, i quali saranno affiancati da 40 strumentisti dell’Ensemble Symphony Orchestra, guidata dal Maestro Giacomo Loprieno.

Durante tutta l’estate le Valli del Monviso ospiteranno Occit’Amo Festival con Terre del Monviso: una rassegna che celebra la cultura musicale occitana e le sue contaminazioni con un viaggio musicale tra luoghi e tradizioni. Questo piccolo festival è cresciuto negli anni e ha trasformato le montagne in un palco naturale: per l’estate 2021 sono in programma oltre 50 appuntamenti di spettacolo e musica, ma anche laboratori per famiglie. Tra i big, l’alpinista Simone Moro. La città di Saluzzo ha in programma anche il Marchesato Opera Festival e le iniziative di Saluzzo Estate, così come Savigliano si prepara ad ospitare nel suo salotto cittadino gli spettacoli teatrali di Voci Erranti, la stagione teatrale di Piemonte dal Vivo, i concerti jazz di Amici della musica e gli appuntamenti di Corto Circuito.

I primi grandi nomi sono stati annunciati anche per la rassegna Anima Festival promosso dai fratelli Natascia e Ivan Chiarlo, ma ci saranno presto altre sorprese. Con “UNPLUGGED SPECIAL 2021”, il 6 luglio a Cervere ci sarà Antonello Venditti con un’esibizione che ripercorrerà in versione unplugged il suo straordinario repertorio. II 14 luglio un altro grandissimo nome: Gianna Nannini con una tappa del tour “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza”, dal titolo del suo ultimo album “La Differenza”, anche per sottolineare le due anime della sua musica: piano e forte. Venerdì 9 luglio si esibirà Francesco De Gregori. Sempre con Anima Festival si esibirà sul palco del Castello degli Acaja di Fossano Piero Pelù (7 agosto). Fossano ospiterà anche il tenore Davide Pastorino, le serate di cinema all’aperto, gli eventi musicali SOMS e gli appuntamenti di Musica d’estate con Simone Cristicchi (21 giugno), gli appuntamenti di Vocalmente A Cappella Fest con Voxes | Rebel Bit il 26 giugno e Kor il 27 giugno, un omaggio a Lucio Dalla con la FFM Pop Orchestra il 19 luglio, lo spettacolo di Alessio Boni con La musica salva la vita il 22 luglio, l’omaggio a Cesare Pavese con FFM Jazz Band il 28 luglio, Latin Mood con Fabrizio Bosso e Javier Girotto il 31 luglio, l’Orchestra FFM Classica il 28 agosto e Paolo Fresu con Petra Magoni in un omaggio a David Bowie Heroes il 30 agosto.

Altra grande location, l’anfiteatro romano di Bene Vagienna ospiterà la rassegna tealtrale Le Ferie di Augusto con quattro appuntamenti in programma il 10, il 16, il 17 e il 24 luglio. L’arte circense, l’arte di strada e le arti performative saranno protagoniste dell’iniziativa Piazza di Circo in programma a Mondovì (dal 3 all’11 luglio) e del Mirabilia Festival che porterà a Cuneo, Busca e Savigliano i migliori artisti di fama internazionale (prime date: 25, 29 agosto a Busca, 31 agosto e 5 settembre a Cuneo, 11 settembre a Savigliano).

A fine agosto la Valle Grana ospiterà a Coumboscuro il Roumiage de Setembre, evento culturale che prevederà momenti musicali e di spettacolo con i Tazenda (il 28 agosto) e Daniele Silvestri (il 29 agosto).

A chiudere il Cuneo Music & Art Festival, Wake Up Festival in programma all’Arena di Mondovicino a Mondovì nel prossimo settembre, con artisti nati dal web e dai social media e concerti live.

Gusto, attività all’aria aperta e grandi spettacoli: questa è l’essenza dell’estate nelle Alpi di Cuneo.

Programma completo del Cuneo Music & Art Festival su: www.cuneoholiday.com