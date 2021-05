Bra: il Teatro Politeama di Bra riapre i battenti

La primavera è un momento di rinascita, anche per il teatro Politeama Boglione di Bra che, dopo lo stop forzato dovuto al lockdown imposto dalla pandemia, finalmente può tornare ad alzare il sipario. Lo farà sabato 22 maggio 2021, quando nell’ambito degli appuntamenti del Salone del Libro per ragazzi ospiterà il duo composto da Mario Tozzi ed Enzo Favata che attraverso parole e musica racconteranno in maniera originale le nuove sfide dell’ecologia, tema centrale della nuova edizione del Salone.

Il loro rappresenta un innovativo connubio dall’innegabile successo: Mario Tozzi, geologo noto al grande pubblico per le sue trasmissioni televisive, e Enzo Favata, sassofonista jazz apprezzato sulla scena internazionale, insieme raccontano il Mediterraneo attraverso il particolare punto di vista della geologia, scienza tanto affascinante quanto trascurata, e la musica al confine tra passato e futuro.

Lo spettacolo, con inizio alle 21, è ad ingresso gratuito ma è necessaria la prenotazione (fino ad esaurimento posti) chiamando l’Ufficio Cultura e Turismo del Comune allo 0172-430185 o scrivendo a [email protected]

Ma gli appuntamenti al Politeama non si fermano qui. È infatti in programma il recupero delle date della scorsa stagione teatrale che sono state rinviate causa Covid. Si comincia il 29 maggio alle 21 con il musical “The Black Blues Brothers”: lo spettacolo è ambientato in un elegante locale stile Cotton Club dove, seguendo le bizze di una capricciosa radio d’epoca che trasmette musica rhythm’n’blues, il barman e gli inservienti si trasformano in equilibristi, sbandieratori saltatori e giocolieri col fuoco.

L’appuntamento è riservato a coloro che avevano acquistato i biglietti per la data originale. Viene comunque richiesto agli spettatori di dare preventiva conferma della propria partecipazione all’Ufficio Turismo e Cultura allo 0172.430185.

La seconda data in programma è per domenica 6 giugno (ore 17) quando il Politeama ospiterà lo spettacolo per ragazzi “Casca il mondo, casca la terra”, favola in forma di ballata musicale rivolta a spettatori dai sei anni in su che racconta le avventure di due bambini che aiutano gli adulti a superare pregiudizi e difficoltà. Nell’occasione saranno in vendita al botteghino del teatro anche nuovi biglietti. Gli ultimi due spettacoli del cartellone, “Due botte a settimana” di Marco Marzocca e “Una tragedia reale” della Compagnia Teatri Uniti di Napoli, andranno in scena ad ottobre.

