Giro d’Italia (Biella-Canale): trionfo dal duplice sapore, di pesca e d’Olanda! (VIDEO e FOTO)

Trionfo dal duplice sapore: di pesca e d’Olanda!

La Biella-Canale, terza tappa del Giro d’Italia 2021 (104esima edizione), ha visto tagliare il traguardo per primo (in solitaria) al ciclista olandese Taco van der Hoorn, dell’Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux: 190 km in 4h21’29”, media 43.597 km/h. Grande entusiasmo nel Comune del Roero e grande rispetto, dei protocolli anti-Covid, da parte di spettatori e organizzatori. Sul podio, a seguire: Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) e Peter Sagan (Bora – Hansgrohe). “Il Piemonte resta in maglia rosa”, grazie a Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) conserva la Maglia Rosa di leader della classifica generale.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

2 – Tobias Foss (Jumbo-Visma) a 16″

3 – Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step) a 20″

MAGLIE

Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

Foto e video a cura di Danilo Lusso ed Edward Pellegrino