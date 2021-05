Playoff A2/M LIVE – Finale a Taranto, Cuneo cede per 3-0 ai padroni di casa

Prisma Taranto e Bam Acqua S. Bernardo Cuneo tornano in campo per la gara 3 della semifinale playoff di A2. In Puglia i padroni di casa, avanti per 2-0 nella serie, hanno l’occasione di chiudere la pratica e approdare in finale, mentre i cuneesi vogliono provare ad allungare la serie. SEGUI LA DIRETTA SU IDEAWEBTV.IT

SESTETTO TARANTO

Coscione in regia, Padura Diaz opposto, al centro Di Martino e Alletti, schiacciatori Fiore e Parodi, il libero è Goi.

SESTETTO CUNEO

Pistolesi in regia, Wagner opposto; al centro torna Codarin insieme a Bonola, gli schiacciatori sono Preti e Tizzo, libero Catania.

PRIMO SET

Sbaglia la battuta Fiore, il primo punto è di Cuneo. Risponde subito Padura Diaz (1-1), poi botta-risposta Parodi-Preti (2-2). Gli ospiti rimettono la testa avanti con l’attacco di Wagner (4-5). Si va avanti punto a punto: il gran muro di Tiozzo vale il 6-7, dall’altra parte non sbaglia Parodi (7-7). Il fallo in ricezione di Preti permette ai padroni di casa di portarsi sul +2 (11-9), ma Cuneo rientra subito grazie al gran muro di Codarin (11-11). L’attacco out di Padura Diaz riporta i cuneesi avanti (12-13) e l’allenatore di casa ferma il gioco per il primo time out. Alletti ristabilisce la parità (13-13). Muro di Di Martino su Tiozzo, Taranto prova ad allungare portandosi sul +2 (16-14). Ancora un monster block di Di Martino, vantaggio massimo dei padroni di casa: 18-15 e time out chiamato da coach Serniotti. Gran difesa e attacco vincente di Diaz, Taranto scappa sul +4 (19-15). Ancora i pugliesi, che non si fermano più: parziale di 6-0 e 21-15 che indirizza pesantemente il set. Nuovo time out di Serniotti, Wagner prova a tenere a galla Cuneo ma i pugliesi gestiscono bene il vantaggio. Entra Sighinolfi che sbaglia la battuta (23-19). Gli ospiti rosicchiano un paio di punti, Pistolesi firma il -2 (23-21). Parodi mette a terra il 24-21, Cuneo annulla due set ball e sul terzo è fortunata grazie all’ace con la complicità del nastro di Preti: nuova parità sul 24-24. Diaz conclude un lungo scambio trovando l’attacco del 25-24. Errore in battuta di Gironi ed è 25-25. Primo tempo di Alletti, altro set ball annullato da Wagner (26-26). Ancora Diaz firma il 27-26 e al settimo tentativo Taranto chiude il set grazie all’errore di Wagner: 28-26.

SECONDO SET

Parte bene Taranto (3-1), risponde Cuneo che pareggia i conti ed effettua il sorpasso (3-4). Si procede all’insegna dell’equilibrio: Parodi riporta avanti i suoi (9-8), Fiore mette a segno l’ace del +2 (10-8). Invasione degli ospiti, Taranto sull’11-8, con Serniotti che ferma il gioco per il time out. I padroni di casa allungano ancora: con il primo tempo di Alletti arriva il + 6 (16-10). Cuneo prova a reagire e rosicchia un paio di punti (17-13). Il muro di Fiore riporta i pugliesi sul +5 (19-14). Nuovo break dei padroni di casa, che approfittando dell’errore in attacco di Preti si portano sul 21-14. Serniotti ferma il gioco, ma Taranto è straripante e non si ferma, portandosi sul +9 (23-14). La squadra di casa conquista 9 set ball e chiude al secondo tentativo con il primo tempo di Alletti: 25-16.

TERZO SET

Partenza sprint di Taranto, subito avanti per 3-0. Il gran muro di Diaz vale il 4-0 e Serniotti è costretto a chiamare subito il time out. L’invasione di Diaz permette a Cuneo di sbloccare il proprio punteggio (4-1). Muro di Wagner su Parodi (4-2), gli ospiti restano attaccati agli avversari, che mantengono il break di vantaggio. L’attacco di Diaz dopo un lungo scambio riporta Taranto sul +4 (9-5). Il solito Diaz e un’ace di Fiore aumentano ulteriormente il divario: 12-7. Reazione Cuneo, che si riporta sotto grazie a Wagner e Preti: sul 13-10 arriva il time out del tecnico di casa. Con due ace consecutivi, Diaz firma l’allungo forse decisivo, portando Taranto sul +6 (16-10). Ace anche per Gironi, Taranto vola (18-11) e Serniotti ferma il gioco per il time out. I cuneesi si riavvicinano con tre punti di fila: Sighinolfi timbra il muro del -4 (18-14), ma Coscione rimette le cose a posto per i padroni di casa con la gran giocata di seconda che vale il 19-14. Errore di Sighinolfi, Taranto sul +5 (20-15). I padroni di casa gestiscono il vantaggio: Di Martino mette a terra il 22-16. Ancora Di Martino (23-17), poi è Gironi a firmare il mani fuori che vale 7 palle match per i pugliesi (24-17). Taranto chiude al secondo tentativo con il primo tempo di Alletti: 25-18.