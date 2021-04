Ginnastica Artistica: Cuneoginnastica, tre atlete tra le migliori in Piemonte

Al Palaginnastica di Torino si è disputata la terza ed ultima prova del campionato regionale allieve Gold di Ginnastica Artistica femminile della federazione Ginnastica d’Italia. Si è svolta domenica scorsa la prova conclusiva del Campionato più importante a livello individuale che la federazione propone alle atlete agoniste più promettenti.

Nel livello Allieve 1 a scendere in campo per la Cuneoginnastica è stata la giovanissima Eleonora Bessone che nonostante la sua giovanissima età è già riuscita a prendere parte a questo campionato così importante. Per lei buone prove sui 5 attrezzi, per la prima volta presentava l’esercizio alla sbarra ottenendo un ottimo punteggio. Ancora assente per infortunio ma in ottima ripresa Caterina Rainero Shaini.

Nella categoria Allieve 3 gareggiava la cuneese Sara Hadouz che con una gara perfetta, portava a termine cinque esecuzioni brillanti e senza imprecisioni. Nettamente migliorato il suo esercizio alla sbarra. Per lei ottava piazza. Con questa ottima prova è molto probabile l’ammissione alla finalissima nazionale di maggio.

Nella categoria Allieve 4 invece a portare a termine una gara brillante e con novità tecniche è la borgarina Sofia Ambrosio. Per la prima volta nella storia della ginnastica cuneese una ginnasta ha portato in gara 2 salti al volteggio diversi tra loro e molto difficili tanto da ottenere il bonus speciale.

Per lei nono posto in classifica tra le ginnaste nate nel 2009. Fanno parte di questa annata le migliori ginnaste a livello italiano come dimostrato dalla qualità tecnica del campionato piemontese di questa stagione. Nono posto in classifica e anche per lei la probabile qualificazione al Campionato italiano.

c.s.