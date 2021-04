Nuovo ingresso in Azione: Alberto Bottero, geometra di Ormea ed ex consigliere comunale

Il gruppo provinciale cuneese di Azione, movimento politico fondato dall’ex ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda, continua la sua crescita e il suo radicamento sul territorio. In particolare, si registra un nuovo ingresso in Valle Tanaro: Alberto Bottero, 43 anni, è un libero professionista presso il proprio studio a Ormea, dove svolge attività di geometra e amministratore di beni immobiliari per conto terzi.

Appena tesserato dichiara: “Ringrazio il movimento “Azione” ed Enrico per l’opportunità concessami. Ho deciso di entrare a far parte del movimento perché ne condivido gli obiettivi, le idee ed i valori liberali e moderati. Il termine stesso, “azione”, è di enorme significato perché “azione” è agire, adoperarsi, attivarsi per raggiungere un determinato scopo, necessario più che mai in questo periodo storico.”

Attualmente è consigliere regionale A.N.A.C.I. Piemonte, contemporaneamente all’esercitazione della medesima carica a livello provinciale, senza citare il ruolo di consigliere comunale nel comune di Ormea e nell’Unione montana Alta Val Tanaro occupati fino al 2019; inoltre, è tuttora componente della Commissione Edilizia nel comune di Capruana.

Pietro Danna, responsabile enti locali dichiara: “Azione cresce costantemente sul territorio rivelandosi forza politica attrattiva anche della società civile: l’ingresso di Alberto Bottero, il quale vanta anche una importante esperienza amministrativa, ne è la conferma. A lui va il nostro più caloroso benvenuto, certi che sarà un valore aggiunto importante per la nostra squadra sul territorio”.

