Cussanio: presentati gli eventi per il 500° anniversario dell’apparizione della Madonna (VIDEO)

Questa mattina presso i locali del Santuario di Cussanio sono stati presentati gli eventi e le celebrazioni del mese di maggio per il quinto centenario dell’apparizione della Madonna. Dal giorno di Pasqua è nuovamente possibile visitare l’interno del Santuario dopo i due anni di ristrutturazione. Alla conferenza erano presenti il Rettore del Santuario Don Pierangelo Chiaramello, il Direttore de La Fedeltà Walter Lamberti, il Sindaco di Fossano Dario Tallone, Gianfranco Mondino Presidente della Crf e la famiglia Sordella con Davide Sordella e la mamma.

“Questo è un anno storico e non solo per il 500° anniversario dell’apparizione della Madonna a Cussanio – dice il Sindaco Tallone – Come Amministrazione, è da qualche settimana che stiamo lavorando per capire dove l’Amministrazione può arrivare; parte della logistica sarà fatta dal Comune e dalla Protezione Civile che ringrazio. Questo è anche un segnale di ripartenza per Fossano, una ripartenza difficile ma che sia veloce; ne usciremo più forti di prima, grazie anche a questi eventi perché le persone hanno bisogno di uscire di casa e questo significa che la gente ha bisogno di pregare”.

“Quando si viene a Cussanio da bambini si viene a giocare, da ragazzini si viene a giocare a calcio, da giovani si viene a prendere un gelato, ma una visita al Santuario si fa sempre – spiega Gianfranco Mondino Presidente della Crf – Poi si comincia a pensare al Santuario come luogo per le nozze. Il Santuario è la nostra vita, ci ricorda quello che è stato per noi, sia per la società religiosa che quella civile”.

“Se non fosse per i contributi arrivati e l’entusiasmo del Rettore Chiaramello tutto questo non sarebbe stato realizzato – spiega Denise Chiaramello dei Beni Culturali Ecclesiastici – La Crt ha finanziato non solo la parte di adeguamento, ma anche la parte della valorizzazione legata al sociale che al momento è rallentato per via della pandemia. La CEI ha contributo negli ambiti dei finanziamenti dell’OttoperMille e nei principi dei finanziamenti c’è un grande valore non solo dal profilo artistico e architettonico, ma il Santuario è il centro di devozione dove si esprime la comunità”.

Con l’OttoperMille la CEI ha contribuito con 533 mila euro, lascito testamentario di Teresio Sordella con 500 mila euro, la Fondazione Crf con la Consulta per la valorizzazione dei beni artistici con 260 mila euro, contributo Fondazione Crt 220 mila euro e dal signore Bernard Gradus che lo lega personalmente al Santuario ha donato due volte 135 mila euro. La ristrutturazione aveva un costo di 1 milione 600 mila euro.

Le grandi celebrazioni si terranno tra l’8 e l’11 maggio (le due date dell’apparizione), ma si inizia già il 30 aprile alle 18.30 con l’inaugurazione pellegrinaggi con il mondo del lavoro.

Venerdì 7 maggio alle 20.30 ci sarà Don Claudio Doglio, docente alla Facoltà Teologica di Genova e parroco di Varazze; sabato 8 maggio si celebrerà il 500° anniversario della prima apparizione, alle 19.00 con la Solenne Celebrazione Eucaristica con le parrocchie di Fossano presieduta dal Vescovo Ser. Mons. Piero Delbosco. Domenica 9 alle 15.30 Rosario e Benedizione Eucaristica; alle 17.30 S. Messa con le famiglie celebrata da Ser. Mons. Giorgio Lingua; alle 18.30 incontro con le famiglie con il Prof. Marco Tibaldi.

Lunedì 10 maggio alle 19.00 S. Messa con i giovani con il Ser. Mons. Derio Olivero; martedì 11 alle 18.30 verrà celebrata la seconda Apparizione con la Solenne Celebrazione Eucarisitca presieduta da Ser. Mons. Cesare Nosiglia insieme ai Vescovi di Piemonte e Valle d’Aosta.