Aggiornamento Covid-19 a Bra: sono 227 i domiciliati attualmente positivi

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a giovedì 15 aprile, sono 227 i domiciliati a Bra attualmente positivi al coronavirus, con 13 ricoverati all’ospedale “Michele e Pietro Ferrero”, di cui 5 in terapia semi-intensiva.

“Registriamo un miglioramento nella curva del contagio (-24% rispetto a 7 giorni fa), seppur più lento rispetto a quello delle altre principali città della provincia – commenta il sindaco Gianni Fogliato –. I contagiati tra i 30 e i 60 anni sono il 41,4% del totale, mentre gli under 30 e gli over 60 si attestano entrambi poco sotto il 30%. Nella prospettiva e nella speranza, dopo le false allerte dei giorni scorsi, del passaggio della nostra provincia in zona arancione, e ancor più visti i dati territoriali, dobbiamo continuare sulla strada della prevenzione e della responsabilità, anche se costa fatica e sacrificio. Ce lo richiede la situazione, in attesa di un’ampia copertura da parte della campagna vaccinale. Rispetto a quest’ultima, l’Asl Cn2 ha comunicato che è stato superato il numero delle 30.000 persone vaccinate, ovvero oltre il 20% del totale della popolazione vaccinabile residente nel territorio di competenza, e che sono state praticate circa 14.000 seconde dosi.



Ribadisco il nostro pieno appoggio al buon andamento della campagna a livello territoriale: siamo in costante contatto con l’Asl per monitorarne lo svolgimento e abbiamo garantito la nostra disponibilità a collaborare su più piani anche con l’obiettivo, a fronte della maggiore disponibilità di vaccini, di un aumento delle somministrazioni a livello cittadino. Ringrazio di cuore tutto il personale sanitario, coloro che si sono resi disponibili a collaborare seppur già in pensione e, non ultimi, i volontari (civici e non) che svolgono un prezioso servizio di supporto presso la sede dell’ex ospedale “Santo Spirito” ma anche nell’ospedale territoriale di Verduno”.