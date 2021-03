“Cuneo Film Festival” al via: tanti eventi online il 27 e il 28 marzo

Da diversi mesi è aperto il bando per la partecipazione al Cuneo Film Festival con il concorso per cortometraggi e documentari. Oltre 300 i partecipanti provenienti da tutta Italia di ottima qualità, i quali sono stati selezionati e valutati da un’attenta giuria di esperti e appassionati di cinema. I corti e documentari affrontano diversi generi cinematografici e novità di questa edizione sono i diversi corti ricevuti dall’estero, continuando anche quest’anno ad aumentare la notorietà al di fuori del circuito cinematografico italiano oltre a quelli dedicati al cinema d’animazione.

Anche in emergenza sanitaria il Cuneo Film Festival è riuscito a svolgersi grazie al contributo della Fondazione CRC e Fondazione CRT oltre che ad ottenere il patrocinio del Comune di Cuneo.

Il CFF – Cuneo Film Festival è un progetto cinematografico nato nel 2005, dall’Associazione Culturale ALL 4U, insieme ad un gruppo di appassionati di cinema e professionisti del settore provenienti da tutta la Regione Piemonte riuniti nella promozione della cultura attraverso i mezzi cinematografici, creando così una sezione interna all’Associazione Culturale ALL 4U Première – cinema, con l’intento di avvicinare il pubblico e i giovani al cinema.

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Cuneo, dando vita a due importanti manifestazioni il “CuneoFilmFestival” nato con l’obiettivo di promuovere e valorizzare piccoli registi e attori con un concorso di cortometraggi e documentari a livello nazionale, nonché ospitando importanti attori e registi per trattare argomenti cinematografici, avvicinando maggiormente le persone al mondo del cinema.

Il secondo progetto chiamato “Cinelab – il cinema a scuola”, si sviluppa all’interno degli istituti scolastici della provincia di Cuneo, con l’obiettivo di far partecipare gli alunni a piccoli incontri di cinema al fine di realizzare un cortometraggio. Il vincitore verrà premiato al CuneoFilmFestival.

Nel 2013, grazie alla collaborazione con l’Associazione Palcoscenico, viene ideato lo spettacolo “Ciak, Sipario”, dedicato alle musiche da film e alla recitazione. Inoltre saranno protagonisti i ragazzi e studenti che hanno partecipato al Cinelab – il cinema a scuola nelle edizioni passate che racconteranno la loro esperienza e progetti futuri, oltre alla presenza dei registi che hanno realizzato i cortometraggi.

Parteciperanno 5 scuole di Cuneo:

_ ISTITUTO TECNICO AGRARIA VIRGINIO DONADIO

– LICEO CLASSICO S. PELLICO e LICEO SCIENTIFICO G. PEANO

– ISTITUTO MAGISTRALE DE AMICIS

– ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE BONELLI

– ISTITUTO PROFESSIONALE E TECNICO TURISTICO GRANDIS

Quest’anno il CFF ha una durata di 2 giorni, dal 27 al 28 marzo, e sarà completamente online sul sito www.cuneofilmfestival.it :

Il pomeriggio di sabato 27 marzo alle ore 17.00 sarà presente la premiazione dei vincitori sezione cortometraggi e sezione documentari con la pubblicazione dei rispettivi lavori e parleranno della loro esperienza nel mondo del cinema e della realizzazione del proprio lavoro.

Sabato 27 e domenica 28 verranno pubblicati i video dei ragazzi che commenteranno le loro opere, legate al progetto Cinelab il cinema a scuola nelle edizioni passate. Parleranno delle loro esperienze in questo progetto e di come sono riusciti a realizzare il proprio cortometraggio, la sceneggiatura, le riprese e la preparazione dei testi per gli attori, saranno presenti anche i relativi registi.

Il 18 aprile sarà pubblicato online lo spettacolo Ciak, Sipario dedicato alle musiche da film in collaborazione con l’Associazione Palcoscenico di Cuneo, sviluppato con l’intento di portare una maggiore conoscenza del mondo del teatro e della musica cinematografica in tutte le sue sfaccettature e nei suoi generi più vari. Quello che la manifestazione si propone di creare all’interno di uno scenario cinematografico, è una rappresentazione che abbracci più settori dello spettacolo quello teatrale e musicale tutto dal vivo, con una scenografia fatta di scene di grandi film proiettati sul grande schermo.

L’obiettivo è dunque quello di avvicinare e sensibilizzare, in particolar modo il mondo dei giovani talenti alla musica e al teatro con l’ausilio del mondo cinematografico.

Ospite di questa edizione Giulia Brazzale che sarà presente sabato 27 marzo con un inedita intervista sul sito del cff.

Giulia Brazzale, produttrice e regista, è laureata in psicologia e predilige un cinema volto all’introspezione dell’animo umano. È autrice di opere selezionate e premiate in vari festival internazionali ed ha scritto, diretto e montato due lungometraggi.

Nel 2003 fonda la Esperimentocinema srl, studio digitale indipendente all’avanguardia in ricerca e tecnologia e produce in proprio lungometraggi, spot pubblicitari, documentari, cortometraggi e video arte. Il suo primo lungometraggio “Ritual – Una storia psicomagica” con la partecipazione del leggendario regista e scrittore cileno Alejandro Jodorowsky, è una commistione fra la psicomagia di Jodorowsky e le leggende e tradizioni popolari venete. E’ stato presentato e selezionato in vari festival internazionali fra i quali: Festival del cinema di Venezia, Copenhagen Pix, Pifan Sud Korea, Fantasia Montreal, Uruguay Film festival, Inventa un filmSugarcon, London underground film festival, Alcances Atlantic film festival, Dallas video fest, Festival del cinema italiano di San Paolo, Brasile.

In Italia è uscito al cinema nel 2014, è stato in trenta sale italiane ed è stato venduto in nove Paesi esteri, (tra cui Netflix in Giappone). E’ distribuito in dvd dalla CG Entertainment e si trova su varie piattaforme video on demand tra cui Apple I-Tunes, Google play, Chili, Amazon Prime Video.

“Le guerre horrende”, il secondo lungometraggio dell’autrice, è una favola nera ambientata in un boscosullo sfondo della prima e della seconda guerra mondiale. Il film ha ottenuto l’interesse culturale nazionale e il contributo economico del Mibact, del Fondo Cinema Regione Veneto e tax credit esterno. Ha debuttato allo Shangai International film festival 2017, vincitore Premio cinema Leone di vetro nel 2016,vincitore all’Umbria Sugar land festival, vincitore per il miglior makeup al Caorle independent film festival, candidato come miglior film al Miff awards, Sockholm independent film festival 2017, Versi di luce film festival 2018, Vyborg film festival 2019, Festival del cinema italiano di San Paolo 2019, Brasile. In Italia è stato distribuito al cinema in trenta sale. E’ distribuito in dvd dalla CG Entertainment e si trova su varie piattaforme video on demand tra cui Apple I-Tunes, Google play, Chili, Amazon Prime Video. Inoltre La Brazzale con il cortometraggio “Gaga” ha vinto il bando Mibact Migrarti cinema 2017. Il cortometraggio è stato selezionato alla 74a edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Al Cuneo Film Festival presenterà “Amore Fluido“, una web-serie in pillole che unisce due grandi piaceri della vita: l’Amore e il Vino.

CONCEPT: Una serie di storie d’amore nascono o vengono narrate in un noto locale romano. Ogni sera alcuni personaggi e le loro relazioni amorose s’intrecciano, ma nulla sembra essere mai definitivo, etichettabile, designabile. Quando le relazioni si fanno troppo serie, vengono prontamente sciolte. Si opta di continuo per la via di fuga, e la possibilità di un cambiamento d’identità, a volte anche di genere, è sempre dietro l’angolo.

Ogni episodio prende il nome da un vino, sorseggiato dai protagonisti durante la puntata.

