Vaccinazione Over 70, si parte il 29 marzo: i medici di famiglia chiameranno per fissare l’appuntamento

In vista della partenza della vaccinazione degli Over 70, prevista per lunedì 29 marzo, oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha trasferito ai medici di famiglia i 47.000 nominativi di coloro che hanno effettuato la preadesione su www.ilpiemontetivaccina.it , in modo che possano iniziare a fissare gli appuntamenti.