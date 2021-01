Sfratto del distaccamento VVF di Mondovì: riunito in Regione il tavolo tecnico

Questa mattina la delegazione sindacale FNS CISL VIGILI DEL FUOCO Cuneo, composta da Fabrizio Malabocchia e Gianmario Librizzi, è stata ricevuta presso il Palazzo della Regione Piemonte in Piazza Castello a Torino per discutere del Distaccamento VV.F Mondovì oggetto di sfratto esecutivo entro il mese di febbraio.

Al Tavolo tecnico Presente il Presidente Regione Piemonte Alberto Cirio, Paolo Bongioanni (capogruppo Fratelli d’ Italia), il Sindaco di Mondovì Paolo Adriano, Rocco Pulitanò e Luca Robaldo. La Fns Cisl Vigili del Fuoco fin da novembre, appreso della sentenza di sfratto esecutivo, si è messa al lavoro nell’ interesse di lavoratori e cittadini là dove una delle ipotesi era quella di ritirare dal monregalese il presidio fondamentale dei Vigili del Fuoco. Un primo intervento della segreteria territoriale è stata quella di attivare la segreteria nazionale che ha preso immediati contatti con il Capo del Corpo e la Ministra Lamorgese.

In contemporanea si richiedeva un urgente incontro con Sindaco e Regione Piemonte per definire oggettivamente la questione a cuore di questo sindacato. “Da Novembre ad oggi tante notizie e ipotesi diffuse a mezzo stampa senza atti concreti. Abbiamo rappresentato la necessità di avere riscontri e di conoscere tempistiche concrete per il futuro del presidio territoriale VV.F di Mondovì” commentano dai sindacati.

Il Sindaco di Mondovì ha ben rappresentato gli iter di competenza dal suo stanziamento alla guida dell’ amministrazione monregalese. Disponibilità totale e soprattutto la volontà di non perdere l’ operato prezioso dei pompieri monregalesi.

“Un documento di delibera comunale ci è stato consegnato dal Sindaco dove l’ amministrazione si impegna a integrare il canone di locazione per il trasferimento provvisorio nella sede di via Torino angolo Corso Inghilterra presso ex officina Garelli. Entro la fine di gennaio il Consiglio Comunale per l’ approvazione a bilancio. Sul fronte nuova sede definitiva che sorgerà in Via Trento il testo del Rogito che donerà il Terreno al Dipartimento Vigili del Fuoco, il Sindaco ha garantito l’approvazione e visto dell’Erario” .

La Regione Piemonte ha ribadito con le autorevoli voci di Cirio e Bongioanni il prezioso lavoro dei Vigili del Fuoco sul territorio e che rimane a completa disposizione per qualsiasi intoppo.

La FNS Cisl Cuneo Vigili del Fuoco al termine lavori ha ribadito soddisfazione ringraziando tutti gli Amministratori regionali e territoriali presenti per quanto oggi appreso garantendo, per quanto di competenza, la massima collaborazione nel proseguo degli atti amministrativi nell’ambito interesse dei lavoratori e della comunità.