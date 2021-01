Volley A1/F – IL PUNTO: Conegliano, e chi ti ferma? Riecco Monza, Cuneo regina dei tie-break

Nemmeno la carica de Il Bisonte Firenze riesce a scalfire l’impressionante ruolino di marcia dell’Imoco Volley Conegliano, che coglie la vittoria numero 16 su altrettante gare disputate (con soli 5 set persi in totale) e riporta a 8 le lunghezze di vantaggio sulla Igor Gorgonzola Novara.

Al PalaVerde, nel match valido per la 21^ giornata di Serie A1 femminile di volley – anticipata di un mese rispetto al calendario di inizio stagione – le pantere di Daniele Santarelli, pur prive di De Kruijf e Folie e con Sylla in panchina, si impongono per 3-0.

Tornata in campo dopo 40 giorni, la Saugella Monza riparte con un successo netto sul campo della Zanetti Bergamo. Lucidità offensiva, grande solidità nel muro-difesa ed una prova corale, con una ispirata Orro in regia a smistare bene per le bomber Orthmann, Meijners e Obossa (entrata più volte a set in corso e molto efficace con le sue fiammate).

Terzo 3-0 di giornata è quello inflitto dalla Unet E-Work Busto Arsizio alla Bartoccini Fortinfissi Perugia. In una gara importante per entrambe le squadre per allontanare gli spettri del fondo classifica, le farfalle di Marco Musso sfruttano le assenze tra le umbre e centrano una vittoria meritata che permette loro di scavalcare Bergamo.

Perugia si ritrova sola all’ultimo posto perché la Banca Valsabbina Millenium Brescia coglie un punticino che la porta a quota 10 nel ko interno 2-3 contro la Bosca S.Bernardo Cuneo, con le gatte di Andrea Pistola che al quinto si confermano quasi infallibili (quinta affermazione in sei occasioni).

Rinviata a data da destinarsi la gara tra Delta Despar Trentino e Reale Mutua Fenera Chieri. Turno di riposo per la Savino Del Bene Scandicci.

SERIE A1 FEMMINILE – I RISULTATI DELLA 21^ GIORNATA

Martedì 5 gennaio, ore 19.00 (diretta LVF TV)

VBC èpiù Casalmaggiore – Igor Gorgonzola Novara 1-3 (19-25 12-25 25-22 25-27)

Mercoledì 6 gennaio, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Zanetti Bergamo – Saugella Monza 0-3 (16-25 21-25 20-25)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Bosca S.Bernardo Cuneo 2-3 (25-17 20-25 25-20 23-25 7-15)

Unet E-Work Busto Arsizio – Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-0 (25-20 25-18 26-24)

Mercoledì 6 gennaio, ore 17.30 (Diretta Rai Sport + HD)

Imoco Volley Conegliano – Il Bisonte Firenze 3-0 (25-20 25-18 25-11)

Rinviata a data da destinarsi

Delta Despar Trentino – Reale Mutua Fenera Chieri

Riposa: Savino Del Bene Scandicci

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 48 (16-0); Igor Gorgonzola Novara 40 (14-2); Saugella Monza 28 (10-3); Savino Del Bene Scandicci 24 (8-3); Reale Mutua Fenera Chieri 22 (7-5); Bosca S.Bernardo Cuneo 19 (8-7); Delta Despar Trentino 18 (6-7); Vbc èpiù Casalmaggiore 14 (5-9); Il Bisonte Firenze 14 (5-10); Unet E-Work Busto Arsizio 13 (4-8); Zanetti Bergamo 11 (3-12); Banca Valsabbina Millenium Brescia 10 (1-14); Bartoccini Fortinfissi Perugia 9 (3-10).

* tra parentesi le partite vinte-perse