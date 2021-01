Volley A2/M: Mondovì apre il 2021 con un ko. Castellana Grotte vince 3-0

Si apre con una sconfitta il 2021 del VBC Synergy Mondovì che torna a mani vuote dalla Puglia: i monregalesi cedono 3-0 al BCC Castellana Grotte nella prima giornata di ritorno di A2. Non bastano ai biancoblu due set per larga parte equilibrati per iniziare l’anno con un risultato positivo o, comunque, muovere la classifica. Uno stop metto per i ragazzi di Barbiero, contro un avversario quadrato e che si è dimostrato superiore: maggiormente incisivo nelle fasi finali dei primi due set, dominante nel terzo e ultimo parziale.

SESTETTO CASTELLANA

Garnica al palleggio, opposto Cazzaniga; in mezzo Patriarca ed Erati, schiacciatori Ottaviani e Rosso, libero De Santis

SESTETTO VBC MONDOVI’

Putini in palleggio, opposto Paoletti; centrali Marra e Bussolari, in banda Borgogno e Ferrini, libero Pochini.

PRIMO SET

Avvio in totale equilibrio (5-5). Match che stenta a decollare: errori di Rosso e Paoletti al servizio, 9-9. Il primo tentativo di allungo è monregalese: Ferrini trova due ace di fila in jump float, 9-12 e time out per Gulinelli. Castellana esce bene dalla panchina e, con un buon turno di Cazzaniga al servizio trova anche il controsorpasso (16-15). Il duo Erati-Ottaviani stoppa Paoletti, Barbero ferma il gioco (18-16). Cazzaniga si conferma un fattore e punisce da posto 2, 20-17. Punti importanti di Patriarca che tiene i padroni di casa avanti, Ottaviani in pipe consegna tre set ball alla BCC (24-21 e time out Barbero). Paoletti annulla il primo, l’errore di Rosso cancella il secondo (24-23 e Gulinelli richiama i suoi). Chiude i conti il mani out di Cazzaniga (25-23)

SECONDO SET

Putini coinvolge molto Bussolari in apertura, Mondovì avanti 2-3. Ottaviani spacca questo inizio di set: tre ace mortiferi di fila, 7-4 e time out Barbiero. VBC Synergy che si ricompatta e trova il pari con due punti consecutivi di Paoletti (8-8). Il nuovo equilibrio dura poco: Cazzaniga torna ad attaccare con successo, ancora +3 BCC (12-9). Controbreak biancoblu: Bussolari in ritmo, sia in attacco che a muro, Mondovì conduce 13-14. Sul 14-16 time out Gulinelli. Si arriva alle fasi finali con le squadre punto a punto (19-19). Castellana trova lo scatto, affidandosi ad Ottaviani: 22-20 e time out Barbiero. Due muri di fila consegnano 4 set ball ai locali (24-20). Zonta chiude l’ottimo turno in battuta con l’ace che firma il 2-0 (25-20).

TERZO SET

Mondovì costretta ad inseguire già in apertura: 6-3. Castellana che torna ad alzare il livello dei suoi centrali e scappa: 10-4 dopo il pallonetto vincente di Cazzaniga. Ospiti sulle gambe, Rosso manda la BCC sul +8 (14-6). Tutto facile per i padroni di casa che possono usufruire di dieci match ball (24-14). Chiude l’ace di Cazzaniga, 25-14 e 3-0.