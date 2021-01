Via libera al completamento dell’Asti-Cuneo: “Splendida notizia per il territorio, le imprese, i cittadini”

“Inizia bene il 2021 per la Provincia Granda, il via libera del Ministro dell’Economia e delle Finanze Gualtieri agli atti aggiuntivi per il completamento della Cuneo – Asti è una splendida notizia per il nostro territorio, per le imprese ed i cittadini” così ha commentato la notizia Ivano Martinetti, Consigliere regionale M5S Piemonte e Vicepresidente Commissione regionale Trasporti.

Il dato politico su cui ragionare è semplice: il Movimento 5 Stelle, al Governo, porta a termine quanto lasciato in sospeso per decenni dalla vecchia politica. In tal senso fanno bene i politici di mestiere a dire che non commentano le vicende passate, concentrandosi solo sul presente. Ne avrebbero solo da perdere.

Oggi si raccolgono i frutti del lavoro dell’ex Ministro ai trasporti Toninelli e dei piemontesi al Governo, come il Ministro Dadone, che hanno sempre lavorato per questo obiettivo e tenuto alta l’attenzione sul completamento della Cuneo – Asti” sottolinea Martinetti.