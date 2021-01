Gli auguri di “Buon 2021” dal Presidente Alberto Cirio: “Non dovremo lasciare nessuno indietro” (VIDEO)

Con un videomessaggio, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha augurato ai propri conterranei un felice inizio di 2021. “Ci lasciamo alle spalle un anno terribile, che ha fatto venire meno tutte le nostre certezze” ha commentato Cirio, ricordando come il Covid abbia stravolto tutte le nostre vite. Il Presidente della Regione, guardando avanti, ha poi auspicato massima unità, una vera e propria “squadra Piemonte” per far sì che tutti coloro che sono colpiti dall’emergenza economica a seguito di quella sanitaria non restino indietro.

