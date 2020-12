Manovra, Gribaudo (PD): “Ottenuti 100 milioni per le aree alluvionate del Piemonte”

“Grazie all’emendamento del PD presentato da me e dal collega Borghi, il Piemonte ottiene 100 milioni nella manovra di bilancio da utilizzare per far ripartire le aree colpite dagli eventi alluvionali del 2019 e del 2020. Risorse che potranno essere spese nelle strade e nelle altre infrastrutture, e per sostenere i privati e le imprese danneggiate.” Lo dichiara la vice capogruppo del PD alla Camera, Chiara Gribaudo.

“Con Enrico Borghi abbiamo lavorato in silenzio dialogando con i ministeri e cercando consenso trasversale. Dopo settimane di annunci a vuoto e di emendamenti fasulli di Salvini e della Lega, di insulti e di accuse di ‘tecnicismo’, rispondiamo con la sostanza e portiamo a casa soldi veri. Saranno Alberto Cirio e la sua giunta a doverli gestire: le istituzioni devono lavorare seriamente insieme quando ci sono di mezzo i bisogni del territorio e delle nostre popolazioni provate. Non mi iscrivo fra chi vive di annunci o di urla. Con il lavoro serio, costante e continuo, nel cuore della notte di un sabato sera si vota un emendamento che rende giustizia a quella “fatica”. Con buona pace di chi preferisce la propaganda di bassa lega.”

