Coronavirus, a Bra 267 positivi. Il sindaco Fogliato: “Sarà un Natale diverso, ma manteniamo alta la guardia”

Il dato è in diminuzione, ma è sensibilmente cresciuta la percentuale di over 60 contagiati

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte (ultimo aggiornamento 10 dicembre), sono 267 i domiciliati a Bra attualmente positivi al coronavirus. “Di questi, 24 sono ricoverati all’ospedale ‘Michele e Pietro Ferrero’ di Verduno. Il dato generale dei positivi è in diminuzione (-29% rispetto alla scorsa settimana), ma è significativamente cresciuta la quota degli over 60 contagiati, oggi al 52,2%” spiega il sindaco Gianni Fogliato.

“Anche alla luce di questo dato diventa quantomai fondamentale, in vista delle festività e di eventuali prossimi aggiornamenti sulla classificazione della nostra Regione, mantenere alta la guardia, continuando ad applicare scrupolosamente tutte le misure di prevenzione – continua Fogliato -. Mi appello al senso di responsabilità dei cittadini braidesi anche per quanto riguarda gli ambienti domestici e la vita privata: qui i comportamenti non possono essere normati, ma sta al buon senso di ciascuno limitare al massimo le occasioni di contagio, per proteggere noi stessi, i nostri cari e le fasce più deboli, evitando così una terza ondata. Sarà un Natale diverso, ma è un sacrificio che dobbiamo fare per poter guardare, insieme e con speranza, al domani”.