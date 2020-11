Volley A2/M: il VBC Synergy Mondovì in emergenza lotta ma cede a Santa Croce, al Palamanera finisce 1-3

La formazione monregalese, priva di tre titolari, mette in difficoltà per lunghi tratti i quotati toscani ma si deve arrendere in quattro set

Sfortunata prova del VBC Synergy Mondovì nella quinta giornata di andata del campionato maschile di Serie A2. I ragazzi di coach Barbiero, privi di tre giocatori causa COVID-19 e del palleggiatore Macias, rientrato a Cuba per motivi personali, soccombono alla formazione toscana della Kemas Lamipel Santa Croce con il punteggio di 3-1.

Con un organico di soli nove effettivi la formazione monregalese mette in difficoltà per lunghi tratti gli ospiti, ma in definitiva devono soccombere al loro maggiore tasso tecnico. In particolare l’opposto Bezerra Sousa e lo schiacciatore Colli colpiscono in attacco e in battuta, senza che i padroni di casa riescano a trovare contromisure efficaci. La nota positiva è il terzo set della gara, in cui gli ospiti parevano poter chiudere ma che Mondovì ha recuperato con voglia e portato a casa per 25-22.

LA SINTESI

Il VBC Synergy Mondovì si presenta alla sfida in totale emergenza. Oltre all’assenza del palleggiatore Macias, tornato a Cuba, si registrano le defezioni dei titolari Paoletti e Cominetti, positivi al COVID-19. A questi si aggiungono lo schiacciatore Camperi, il secondo allenatore Negro e lo scoutman Ballario.

La prima frazione di gara vede un VBC Synergy Mondovì combattivo, che resta in scia agli avversari fino a metà set. Bosio, Milano e Ferrini, chiamati a sostituire i titolari, giocano senza paura. Da lì in poi, però, sale in cattedra l’opposto ospite Bezerra Sousa. Il brasiliano è inarrestabile in attacco e chiude il set con due ace.

Il canovaccio del primo set si svolge anche nel secondo. Mondovì lotta, trascinata da un Bosio chiamato al difficile compito di sostituire Paoletti. Si arriva al 17-17 poi ancora Bezerra Sousa sale in cattedra, questa volta con l’importante spalla di Colli. 8-3 il parziale ospite e 2 set a 0.

Un po’ diversa è la terza parte di gara. Gli ospiti accelerano subito e sembrano avere la partita in mano. Capitan Borgogno non è d’accordo, e ben spalleggiato da Bosio, porta la sfida al quarto set.

La quarta frazione vede il successo degli ospiti. Mondovì rimane in partita per metà set, poi un po’ di confusione tra i padroni di casa e alcune buone giocate di Santa Croce indirizzano la sfida e i tre punti sulla strada della Toscana.

LA CRONACA

1° SET

Il sestetto di partenza del VBC Synergy Mondovì è quasi obbligato. Milano è il palleggiatore titolare, opposto a Bosio. Gli schiacciatori sono capitan Borgogno e Ferrini, con Marra e Festi al centro. ll libero è Filippo Pochini.

Santa Croce risponde con Copelli e Robbiati al centro, Acquarone in palleggio con Bezerra Sousa opposto a lui, Colli e Di Silvestre schiacciatori, Sorgente libero.

0-0. Santa Croce al servizio con Di Silvestre.

2-3. Molto gioco con con i centrali in questo inizio. Copelli porta avanti Santa Croce.

3-3. L’attacco di Bosio è chiamato out ma il videocheck ribalta il risultato.

5-4. Ace di Marra. Il VBC Synergy Mondovì passa in vantaggio.

6-4. L’attacco ospite viene giudicato con tocco a muro. Una seconda volta il videocheck smentisce l’arbitro.

8-7. Bezerra Sousa va a punto, ma la battuta dei padroni di casa sta mettendo in difficoltà la ricezione dei “Lupi”.

10-10. Attacco in diagonale di Borgogno a segno, massimo equilibrio in questo inizio di partita.

12-13. Ferrini in pipe pesta la linea dei tre metri, ma il successivo errore in battuta ospite tiene il VBC Synergy Mondovì a -1.

14-16. Ancora Bezerra Sousa sfonda il muro monregalese.

14-17. Il muro a tre di Santa Croce ferma Ferrini da posto 2. Primo time-out per coach Mario Barbiero.

16-19. Out il servizio di Di Silvestre ma gli ospiti restano a +3.

16-21. Turri Prosperi entra in battuta al posto di Robbiati. Azione efficace dato che Mondovì non riesce a mettere il pallone a terra e Bezerra Sousa ne approfitta in contrattacco.

18-22. Attacco vincente per Colli e ospiti sempre più vicini al set.

18-23. Ancora Bezerra Sousa in attacco, e coach Barbiero chiama il secondo e ultimo time out.

18-25. Bezerra Sousa colpisce anche dai novi metri. Due ace consecutivi certificano il primo set a favore di Santa Croce.

2° SET

0-0. Nessun cambio in avvio di secondo set.

2-3. Raro errore di Bezerra Sousa, al servizio.

4-6. Alla pipe vincente di Borgogno risponde Colli allo stesso modo. Il VBC Synergy Mondovì combatte con tutte le forze.

7-7. L’ace di Ferrini riporta tutto in parità.

8-11. Il muro vincente di Copelli su Borgogno riporta avanti di tre lunghezze Santa Croce.

9-13. Errore di Borgogno in attacco lungolinea, e primo time-out per i padroni di casa.

11-14. Attacco senza muro di Ferrini, le squadre ora scambiano senza riuscire a ottenere break.

12-14. La pipe di Colli viene chiamata fuori dall’arbitro. Il videocheck conferma e Mondovì accorcia di una lunghezza.

14-16. Ferrini da posto 2 va a terra. Il VBC Synergy Mondovì rimane in scia.

17-17. Muro vincente di Bosio, che sta giocando una partita molto buona. Tutto di nuovo in parità e time-out Santa Croce, il primo della gara per gli ospiti.

18-21. Dopo essere rimasto tranquillo per quasi tutto il set, si scatena Bezerra Sousa. Prima va a punto in attacco, poi ancora in contrattacco. Ospiti a +3.

18-23. Secondo ace di Colli nella sua serie al servizio. Lo schiacciatore di Santa Croce spacca il set e coach Barbiero chiama time-out.

19-24. Attacco di seconda del palleggiatore Acquarone e cinque set point per gli ospiti. Per Mondovì entra Fenoglio, all’esordio in Serie A2, per Borgogno.

20-25. L’attacco di capitan Colli chiude la contesa in favore della squadra toscana, ora avanti 2-0.

3° SET

0-0. Formazioni ancora invariate in inizio di terzo set.

3-2. Mani out di Ferrini e VBC Synergy Mondovì avanti in avvio.

6-5. Primo tempo di Bussolari, che sta trovando spazio in diversi frangenti al centro.

8-9. Attacco out di Festi e Santa Croce si ritrova in vantaggio.

10-11. Attacco vincente di Bosio, che tiene attaccato Mondovì alla partita.

12-11. Muro vincente di Festi e padroni di casa in vantaggio.

13-15. Nervosa fase di gioco e Santa Croce ne approfitta per portarsi sul +2. Time out Mondovì.

17-17. L’ace di Borgogno riporta tutto in parità.

18-17. Il contrattacco di Ferrini porta addirittura in vantaggio i padroni di casa, e time out Santa Croce.

21-19. Attacco di Colli sull’astina, +2 Mondovì e Cappelletti in campo per Santa Croce al posto dello stesso Colli.

24-21. Muro vincente di Bosio su Bezerra Sousa e tre set point per il VBC. Time out Santa Croce.

24-22. Errore in battuta di Festi.

25-22. Attacco di Borgogno sulle mani del muro, la palla schizza fuori e Mondovì conquista il parziale.

4° SET

1-0. Già il primo punto del set è contestato. L’arbitro chiama il videocheck per un possibile fallo di seconda linea di Bezerra Sousa. L’impressione era giusta e punto VBC Synergy Mondovì.

3-2. Di Silvestre a punto in attacco, ma Santa Croce ora è più nervosa, i giocatori si incitano e iniziano a sentire un po’ di pressione.

5-5. Invasione del muro monregalese, ma ora i padroni di casa sono decisamente più convinti dei loro mezzi.

6-8. Copelli cancella Marra al centro. Santa Croce prova ad allungare.

10-11. Attacco ospite out e Mondovì prova a ritornare nel set.

11-14. Santa Croce prova a riallungare con alcune buone giocate in contrattacco.

11-16. Ace di Acquarone e brutto errore in attacco di Mondovì. Ospiti a +5 e time out di coach Barbiero.

14-17. Un ace di Ferrini e un muro di Borgogno minano le certezze ospiti. Coach Montagnani decide di spendere un time out.

14-18. Come nelle situazioni più classiche, Ferrini sbaglia la battuta in uscita dal time out.

15-20. Errore in attacco di Bosio e Santa Croce inizia a sentire odore di tre punti.

17-23. Gli ospiti navigano in scioltezza verso il fine set, torna in campo Fenoglio per Borgogno.

17-24. Errore in attacco di Marra e sette set point per Santa Croce.

18-25. Di Silvestre chiude con un attacco lungolinea. 3-1 Santa Croce.

