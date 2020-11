Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 188, di cui 21 ricoverati (1 in terapia intensiva). I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 13.

I guariti da inizio pandemia sono 146.

“Da oggi entrano in vigore le nuove disposizioni del Dpcm, non solo quelle valide su tutto il territorio nazionale, ma anche quelle ulteriormente restrittive per le zone come il Piemonte ritenute a più alto rischio – dice il sindaco Carlo Bo -. Un nuovo grande sacrificio per tutti, soprattutto per le attività chiuse al pubblico e costrette a reinventarsi ancora una volta. L’augurio è che queste chiusure ci permettano di poter presto veder scendere la curva dei contagi, dei decessi e dei ricoveri ”.