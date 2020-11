Volley A1/F: Bergamo-Conegliano apre il turno infrasettimanale, domani Scandicci-Cuneo

Ultimo turno infrasettimanale del girone di andata per la Serie A1 Femminile di volley. Questa sera si disputerà la 10^ giornata di Campionato, con tre partite in programma (più una spostata di 24 ore e altre due rinviate per casi di positività al Covid-19).

Alle 19.30, la Zanetti Bergamo ospiterà la capolista Imoco Volley Conegliano. Per le orobiche di Daniele Turino la necessità di reagire al ko di Brescia e di provare a complicare la vita alle pantere, che fin qui hanno ottenuto 8 vittorie su altrettante gare e lasciato alle avversarie solamente due set.

Alle 20.30 le telecamere di Rai Sport HD saranno al Sanbàpolis di Trento per la sfida tra Delta Despar Trentino e Saugella Monza. Le gialloblù di Matteo Bertini tornano in campo dopo tre turni di riposo imposto, loro malgrado, dai casi di positività che hanno colpito le tre formazioni piemontesi. Sebbene dunque le trentine abbiano disputato sei gare su nove, si trovano comunque in una situazione di classifica più che buona, con un solo punto in meno delle brianzole.

Derby lombardo tra VBC èpiù Casalmaggiore e Banca Valsabbina Millenium Brescia. Le rosa di Carlo Parisi, a riposo domenica per il rinvio della gara di Busto Arsizio, rientrano in scena al PalaRadi per muovere la propria classifica, ferma da alcune settimane. Due punti dividono le casalasche dalle leonesse di Enrico Mazzola, che proprio domenica hanno conquistato il primo successo stagionale e puntano a bissarlo.

La gara tra Savino Del Bene Scandicci e Bosca S.Bernardo Cuneo è riprogrammata per domani, giovedì 5 novembre, alle ore 18.30: accertato un caso di positività nell’ambiente scandiccese, il gruppo squadra si sottoporrà questa mattina al tampone di controllo e se non saranno riscontrate ulteriori positività, il match si disputerà regolarmente.

Già rinviate a data da destinarsi le partite Bartoccini Fortinfissi Perugia-Igor Gorgonzola Novara e Unet E-Work Busto Arsizio-Reale Mutua Fenera Chieri.

Turno di riposo, infine, per Il Bisonte Firenze.

SERIE A1 FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA 10^ GIORNATA

Mercoledì 4 novembre, ore 19.30

Zanetti Bergamo – Imoco Volley Conegliano ARBITRI: Prati-Bassan ADDETTO VIDEOCHECK: Grassi

Mercoledì 4 novembre, ore 20.30

Delta Despar Trentino – Saugella Monza ARBITRI: Rapisarda-Sessolo ADDETTO VIDEOCHECK: Danieli

Mercoledì 4 novembre, ore 20.30

VBC èpiù Casalmaggiore – Banca Valsabbina Millenium Brescia ARBITRI: Zanussi-Serafin ADDETTO VIDEOCHECK: Fumagalli

Giovedì 5 novembre, ore 18.30

Savino Del Bene Scandicci – Bosca S.Bernardo Cuneo ARBITRI: Marotta-Fontini ADDETTO VIDEOCHECK: Panaiia

Rinviate a data da destinarsi

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara

Unet E-Work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri

Riposa: Il Bisonte Firenze

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 24; Savino Del Bene Scandicci 16; Reale Mutua Fenera Chieri* 15; Igor Gorgonzola Novara** 14; Saugella Monza 14; Delta Despar Trentino** 13; Bosca S.Bernardo Cuneo*** 8; Il Bisonte Firenze 7; Unet E-Work Busto Arsizio*** 6; VBC èpiù Casalmaggiore* 6; Zanetti Bergamo 5; Banca Valsabbina Millenium Brescia* 4; Bartoccini Fortinfissi Perugia* 3.

*una partita in meno

** due partite in meno

*** tre partite in meno