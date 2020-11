La Granda Volley Academy e la storica partita di Conegliano, Di Giacomo: “Una giornata da favola”

Con le ‘gatte’ biancorosse intente a recuperare dal virus debilitante, sono state le giovani ‘gattine’ della Granda Volley Academy a guadagnarsi sul campo una di quelle giornate destinate a rimanere a lungo nella memoria collettiva.

Nel tempio della pallavolo veneta, quel Palaverde protagonista negli anni ’90 con la leggenda maschile dai colori orogranata della Sisley Treviso ed oggi in gialloblu con l’Imoco Volley Conegliano, ieri è andato in scena l’esordio assoluto nella massima serie di ben cinque giovani promesse della Granda Volley Academy.

Un contesto surreale, match a porte chiuse, il primo per la Bosca S. Bernardo Cuneo da sabato 10 ottobre, giorno della vittoria al cardiopalma nel derby piemontese con la Reale Mutua Fenera Chieri. Poi, l’arrivo dell’emergenza Covid-19 nel gruppo squadra che rende ancor più importante il significato del motto biancorosso: #wearefamily.

Melissa Andeng, Beatrice Battistino, Carola Giuliano, Alessandra Montabone e Noemi Moschettini, hanno accolto con grande prontezza la ‘chiamata ufficiale’ della prima squadra: dagli allenamenti alla palestra Ex Media 4 al Palaverde di Villorba (TV). Emozionate ed allo stesso tempo consapevoli dell’importante occasione: esordire in Serie A1.

«È stata una giornata da favola – dichiara Luca Di Giacomo, presidente della Granda Volley Academy –, il giusto premio per il grande impegno e la grande dedizione che le ‘nostre’ giovani atlete dimostrano ogni giorno da tanti anni. Quattro di loro sono state protagoniste anche nelle attività estive della nostra società, sempre pronte a ‘dare una mano’, proprio come in questo caso. La Serie A1 è figlia di una passione che ha radici profonde, alimentate da programmazione pluriennale, disegnata da dirigenti ed attuata da allenatori dediti alla causa. Alessandra, Beatrice, Carola, Melissa e Noemi ricorderanno a lungo questa esperienza, proprio come i loro genitori: un ringraziamento rivolto a tutte le famiglie che continuano a credere nel nostro progetto».

L’attività della Granda Volley Academy, in base all’articolo 1 del nuovo DPCM emanato il 24 ottobre e nel rispetto della successiva nota FIPAV del 26 ottobre, prosegue in quanto riguardante i Campionati di interesse Nazionale (Serie A, B, C e di categoria Under 13, 15, 17 e 19). Tale attività, comprendente ad oggi gli allenamenti, sarà consentita, ovviamente, nel totale rispetto dei protocolli federali fin qui emanati.

La partenza del campionato nazionale di serie B2 è confermata per il 21 di novembre, ma allo stesso tempo si stanno già vagliando formule di gioco alternative e modifiche ai calendari che possano garantire la regolarità dei campionati a seconda dell’evoluzione della pandemia. In tal senso, il Consiglio Regionale e la Consulta dei Presidenti Territoriali del Piemonte si sono espressi in favore di un rinvio di tutti i campionati regionali ad inizio 2021.

«Stiamo vivendo una stagione del tutto straordinaria – conclude Di Giacomo –, ma vogliamo e dobbiamo resistere. Siamo un’associazione ‘no profit’ che ha come obiettivo la fornitura di servizi alle famiglie, opportunità di svago e socializzazione ai giovani in un contesto sportivo ed agonistico di alto livello. Ancor di più in un quadro generale che riduce i contatti ‘in presenza’. Abbiamo studiato ed attuato un rigido protocollo per la sicurezza collettiva, sostenendo notevoli costi di sanificazione delle strutture senza gravare sulle famiglie. Vogliamo concedere alle giovani leve della nostra Città l’opportunità continuare di sognare: quanto accaduto ieri a Conegliano insegna che i sogni, grazie al sacrificio, possono diventare realtà».

c.s.