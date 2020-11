Melle: via libera al progetto esecutivo per il ponte di Valcurta

La Provincia ha approvato il progetto esecutivo per il completamento dell’intervento di messa in sicurezza della strada provinciale 8 della valle Varaita alla diramazione con la provinciale 105 nel tratto Venasca – Frassino. Scopo dell’intervento è la sistemazione idraulica del ponte sul torrente Varaita in località Valcurta, nel comune di Melle, con la realizzazione di due soglie in massi ciclopici a valle del ponte che servano a stabilizzare il fondo.

Poi sarà creata una platea antierosiva a valle della traversa in massi sciolti legati con funi d’acciaio ed un’altra a massi vincolati con ancoraggi in ferro nella parte sottostante al ponte. Infine, ripristino e consolidamento esterno della parte in elevazione del ponte.

Il progetto, redatto dall’ing. Simone Nicola dell’Ufficio Progettazione del Settore Viabilità (Reparto di Saluzzo), ammonta a 313.210 euro, di cui 232.000 euro per lavori a base di gara (compresi gli oneri della sicurezza) 81.210 euro per somme a disposizione dell’amministrazione. L’opera è finanziata con decreto della Direzione Opere pubbliche e Difesa del suolo della Regione Piemonte, che ha autorizzato l’utilizzo delle somme già percepite per i danni conseguenti all’evento aprile-maggio e giugno 2000.

