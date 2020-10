Borgo San Dalmazzo: la riunione del Consiglio comunale si svolgerà in videoconferenza

La riunione del Consiglio Comunale di Borgo San Dalmazzo prevista per mercoledì 28 ottobre alle 18 non si svolgerà nella consueta sede del salone consiliare di piazza Liberazione ma in videoconferenza con trasmissione in diretta sul canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UC7Xi4jjgXK6sEyzGmj02RkQ

Per effetto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 che prevede: “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza”, per la prima volta nella storia della Città i Consiglieri Comunali parteciperanno alla sessione senza sedere ai banchi dell’aula consiliare.

“E’ sicuramente una modalità inconsueta per trattare gli argomenti all’ordine del giorno – commenta il Sindaco Gian Paolo Beretta – occorre tuttavia adeguarsi alle regole sanitarie per la riduzione del contagi da COVID-19 ed abituarci a nuove forme di prestazione dei servizi pubblici attraverso la tecnologia digitale e forse è anche l’occasione propizia per riavvicinare i cittadini alla gestione partecipata del Comune”.

comunicato stampa