Serie D: Alessandro Baggio ha firmato con il Bra (VIDEO)

Alessandro Baggio è un nuovo calciatore del Bra. Difensore centrale e terzino, classe 2002, arriva in giallorosso dal Monza (aveva militato nella formazione Berretti). In precedenza, Prodeco Calcio Montebelluna e Giorgione (entrambe in Veneto). Alessandro è figlio di Dino Baggio, ex calciatore (tra le altre) di Torino, Inter, Juventus, Parma e Lazio e, soprattutto, della Nazionale Italiana. Oggi pomeriggio abbiamo chiacchierato con Alessandro nella sala stampa del “Bravi”.